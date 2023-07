Victoires, public... Alcaraz coche toutes les cases !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis son arrivée au plus haut niveau, Carlos Alcaraz n'a pas cessé de progresser pour devenir le numéro 1 mondial et gagner des titres en Grand Chelem. L'Espagnol a su convaincre le public du monde entier avec son jeu spectaculaire et son attitude sur le court et en dehors et reçoit régulièrement des hommages. Titré à Wimbledon il y a dix jours à peine, il a souhaité honorer son engagement auprès de la Hopman Cup à Nice la semaine dernière, un beau geste qui lui a valu quelques retours positifs.

Plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire du tennis, Carlos Alcaraz a déjà connu un succès fou sur le terrain à seulement 20 ans. Partout où il passe, le jeune Espagnol rassemble les foules derrière lui et il a gagné des points auprès du public qui l'a déjà bien adopté. Au cœur d'une bataille énorme avec Novak Djokovic pour le trône, il va sûrement devoir affronter le Serbe pour l'empêcher de gagner les grands titres.

Une générosité hors normes

A l'image d'un Rafael Nadal, avec lequel il est souvent comparé, Carlos Alcaraz a su convaincre le public grâce à sa personnalité extraordinaire. Sur le court, il sourit très souvent et prend du plaisir à disputer les plus grands matches. « C’est un immense bonheur. Je l’ai rencontré vendredi et j’ai été frappé par sa maturité et sa gentillesse. Le champion est immense mais l’homme aussi. Sur le court, la magie a opéré » a déclaré Franck Balabanian, le directeur du Nice Lawn Tennis Club où se déroulait la Hopman Cup la semaine dernière, ravi de voir que l'Espagnol a honoré sa présence lors de cette compétition 5 jours après avoir gagné Wimbledon.

Wimbledon : Alcaraz fait tomber Djokovic, il hallucine totalement https://t.co/G2OlPjykyg pic.twitter.com/9H8HCkfZS6 — le10sport (@le10sport) July 22, 2023

Un jeu porté sur le spectacle

Si Carlos Alcaraz est aussi apprécié du public, c'est parce qu'il est capable de réaliser n'importe quel coup du tennis. Sa manière de jouer est elle-même extraordinaire puisqu'il est capable d'enchaîner les frappes lourdes et les coups en toucher. Généralement, le public adore quand un joueur est capable de tirer un coup gagnant dans n'importe quelle position. Malgré son jeune âge, il est déjà considéré comme le principal héritier du Big 3.

Une première édition réussie

En ce qui concerne la Hopman Cup, on peut considérer que la compétition a été réussie. Carlos Alcaraz, lui, a eu du mal à se débarrasser de ses deux adversaires mais l'Espagne a finalement été éliminée avant la finale. C'est la Croatie de Donna Vekic et de Borna Coric qui a fini par s'imposer et au cours des cinq jours de compétition, le public a répondu présent tous comme les joueurs malgré un calendrier très chargé. L'année prochaine, la Hopman Cup continuera au Nice Lawn Tennis Club à la même période.