JO Paris 2024 : Djokovic interpelle déjà Nadal !

Un classique du tennis pourrait se dérouler dans les prochains jours du côté de Roland-Garros, qui accueille le tournoi de tennis des Jeux olympiques de Paris 2024. En cas de victoire au premier tour, Novak Djokovic et Rafael Nadal se retrouveront sur la terre battue de la porte d'Auteuil, un choc auquel pense déjà le Serbe.

Un gros choc pourrait rapidement arriver dans le tournoi masculin de tennis aux Jeux olympiques de Paris. Lors du tirage au sort effectué ce jeudi, Novak Djokovic a hérité de l’Australien Matthew Ebden, qui a pallié le forfait d’Andy Murray, et pourrait ensuite retrouver Rafael Nadal au deuxième tour, si ce dernier parvient à battre le Hongrois Márton Fucsovics. Une rencontre forcément particulière à laquelle pense déjà Djokovic.

« Passionnant de jouer contre Nadal au deuxième tour¨ »

« Ce serait passionnant de jouer contre Nadal au deuxième tour, a indiqué Novak Djokovic, conscient qu’il pourrait s’agir de leur dernière confrontation. « Je suis conscient qu'une ère s'achève avec les retraites de Nadal et Murray après les Jeux. Je pense que ma carrière touche également à sa fin, mais je pense qu'il y a et qu'il y aura des joueurs de tennis capables de porter le poids d'être les meilleurs », poursuit le Serbe, rapporté par le site Sportface.

« J'attends beaucoup de ce tournoi »

Novak Djkokovic se vent ambitieux pour ses cinquièmes Jeux olympiques, avec une médaille de bronze remportée à Pékin. « Je suis très enthousiaste. Je pense que les Jeux olympiques sont un événement très important. J'ai hâte de représenter mon pays. J'attends beaucoup de ce tournoi. J'ai perdu en demi-finale à Tokyo et j'essaierai d'améliorer mes résultats d'il y a trois ans, ambitionne le Serbe. Le calendrier du tennis est très chargé. J'ai décidé de jouer à Wimbledon malgré mon problème de ménisque afin de me préparer pour ce tournoi. Je suis sûr que je pourrai faire mes preuves. Je me sens bien par rapport aux autres et je me sens plus prêt qu'avant Wimbledon. J'ai eu tellement d'occasions de remporter l'or et je dois maintenant commencer à en profiter. Le fait que je ne sois pas le favori des bookmakers ne fait que me motiver. Les Jeux olympiques ont toujours été un grand défi pour moi. J'ai concentré toute ma préparation sur ce tournoi. Je pense que je m'adapterai immédiatement aux conditions de Roland Garros puisque nous y avons joué il y a deux mois ».