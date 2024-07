JO Paris 2024 : Une légende du tennis lâche une bombe

À quelques jours du début du tournoi olympique de tennis à Paris, qui se disputera à Roland-Garros, Andy Murray, double champion olympique, a annoncé qu'il mettrait un terme à sa carrière à l'issue des JO. À 37 ans, le champion écossais rangera ses raquettes cet été, après une dernière danse sur la terre battue parisienne.

Au lendemain de la cérémonie d'ouverture vendredi, le tournoi de tennis de JO de Paris débutera. A Roland-Garros, plusieurs stars seront présentes à l'image de Novak Djokovic, Rafael Nadal ou encore Carlos Alcaraz se battront pour ramener un titre olympique et défendront donc les couleurs de leur nation. Andy Murray sera également présent. Et l'Ecossais a d'ailleurs révélé qu'il s'agirait du dernier tournoi de sa carrière.

« Je suis arrivé à Paris pour mon dernier tournoi. Les semaines à concourir pour la Grande-Bretagne ont été de loin les plus mémorables de ma carrière et je suis extrêmement fier de le faire une dernière fois ! », a posté Andy Murray sur ses réseaux sociaux. Du haut de ses 37 ans, l'Ecossais va donc disputer son dernier tournoi à partir de samedi et tentera d'offrir une nouvelle médaille olympique à son pays. Ce sera malgré tout difficile sur la terre battue de Roland-Garros qui ne lui a jamais réellement souri, d'autant plus qu'il n'est pas dans la meilleure forme de sa carrière.

Arrived in Paris for my last ever tennis tournament @Olympics

Competing for 🇬🇧 have been by far the most memorable weeks of my career and I’m extremely proud to get do it one final time! pic.twitter.com/keqnpvSEE1