Tennis : «Je suis en vie», Nadal jubile !

Ce vendredi, Rafael Nadal s’est qualifié pour les demi-finales de l’ATP 250 de Bastad. Le « Taureau de Manacor » a triomphé de l’Argentin Mariano Navone en trois sets et au bout d’un rude combat de quasiment quatre heures. Après ce match éreintant, la légende espagnole s’est livrée sur sa capacité à se battre jusqu’au bout.

Rafael Nadal retrouve des couleurs. Éliminé dès le premier tour de Roland-Garros par Alexander Zverev, le légendaire Espagnol est de retour sur la terre-battue, lui qui est engagé sur l’ATP 250 de Bastad en Suède. Vainqueur de Leo Borg et de Cameron Norrie, le joueur de 38 ans s’est une nouvelle fois imposé, en battant ce vendredi Mariano Navone en trois sets (6-7, 7-5, 7-5) en trois heures et cinquante-huit minutes.

Nadal en demi-finale de Bastad !

Rafa retrouve le dernier carré d’un tournoi ATP, une grande première depuis deux ans. Si la confiance commence à revenir pas à pas pour Nadal, ce dernier a prouvé ce vendredi qu’il restait un formidable combattant malgré la durée exceptionnelle du match. Dans des propos relayés par WeLoveTennis, le Majorquin s’est exprimé sur cette fabuleuse victoire : « Il y a eu beaucoup de hauts et de bas dans le match. Pendant un moment, il avait le contrôle du match, ensuite je l’avais. Et à la fin, personne ne contrôlait plus rien (rires) ».

« Pour aujourd’hui, je suis en vie ! »

« C’est la vérité. J’étais très proche de perdre le match dans le deuxième set, Navone est un grand combattant et je lui souhaite le meilleur pour le reste de la saison », poursuit Rafael Nadal avec classe. « Je n’ai pas pu rester concentré pendant tout le match, mais d’une manière ou d’une autre, j’ai tenu physiquement jusqu’à la fin et c’est la chose la plus importante pour moi. Voyons comment je me sens et comment je me réveillerai demain, mais pour aujourd’hui, je suis en vie ! ».