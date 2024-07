Tennis : Nadal s’enflamme pour Alcaraz !

Jean de Teyssière

A Wimbledon, Carlos Alcaraz est sorti vainqueur pour la deuxième fois consécutive face à Novak Djokovic. Cette année, il a eu beaucoup moins de mal puisqu’il n’a eu besoin que de trois sets et deux heures et demie pour remporter son deuxième sacre de l’année après Roland-Garros. Rafael Nadal qui prépare les Jeux Olympiques de Paris 2024 a suivi ça de loin mais est très impressionné du niveau d’Alcaraz, avec qui il sera aligné en double.

Après une saison 2023 blanche, marquée par une blessure au psoas, Rafael Nadal reprend petit à petit du poil de la bête. Éliminé dès le premier tour de Roland-Garros par un Alexander Zverev bien plus en forme, le Majorquin a ensuite fait l’impasse sur Wimbledon pour se concentrer sur terre battue, surface des Jeux Olympiques qui se dérouleront sur les terrains de Roland-Garros.

«Nous parlons d’un joueur qui va être l’un des meilleurs de l’histoire»

Rafael Nadal est en train de retrouver son niveau de jeu. Les Jeux olympiques de Paris 2024 seront les dernières Olympiades de sa carrière et il entend bien y figurer. Il sera aussi présent en double, aux côtés de Carlos Alcaraz, à propos de qui il a du mal à ne pas s’enflammer, comme il l'a confié rapporté par We Love Tennis : « J’ai l’impression que nous parlons d’un joueur qui va être l’un des meilleurs de l’histoire. C’est mon sentiment. C’est un joueur avec un grand potentiel. Tout peut changer rapidement dans la vie, c’est la vérité. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans le futur. Mais aujourd’hui, si nous devons prédire ce qui se passera dans sa carrière, nous prédisons des choses incroyables. »

«Son niveau de tennis est très élévé»

« Son niveau de tennis est très élevé. S’il est capable d’éviter les blessures, bien sûr Sinner est là, mais aujourd’hui, je le vois avec Sinner au‐dessus des autres sans aucun doute, poursuit Rafael Nadal. Je ne vois pas beaucoup de joueurs qui peuvent l’arrêter sur le circuit. »