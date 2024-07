JO 2024 : Rafael Nadal prépare un coup historique à Paris !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Rafael Nadal apparaît déterminé à l’approche des Jeux olympiques de Paris 2024. L’Espagnol prendra part au tournoi de tennis en simple mais aussi en double à Roland-Garros, lieu au sein duquel il a brillé tant de fois. Et c’est une nouvelle fois près de la Porte d'Auteuil que l’Espagnol pourrait entrer dans l’histoire, avec un record dans le collimateur.

Rafael Nadal a le droit à une double dose de Roland-Garros en cette année olympique. Après sa brève apparition sur le court Philippe-Chatrier à la fin du printemps, avec une élimination dès le premier tour contre Alexander Zverev (6-3, 7-6 [5], 6-3), l’Espagnol va retrouver la terre battue parisienne pour les JO 2024, l’un de ses grands objectifs de la saison qui pourrait lui permettre d’entrer un peu plus dans l'histoire.

Nadal vise le record de Murray en simple

Pour ses très probables derniers Jeux olympiques, Rafael Nadal nourrit de grands objectifs en s’alignant en simple et en double. Seul, l’Espagnol fera face au gratin du tennis mondial avec Jannik Sinner (Italie), Novak Djokovic (Serbie), Carlos Alcaraz (Espagne), Daniil Medvedev (Russie, sous bannière neutre), Alex De Minaur (Australie), Hubert Hurkacz (Pologne), Casper Ruud (Norvège), Taylor Fritz (Etats-Unis) ou encore Alexander Zverev (Allemagne), qui a atteint la gloire olympique en 2021. La médaille d’or ne sera pas simple à aller chercher pour celui qui a décroché le Graal à Pékin en 2008. En cas de victoire à Roland-Garros, Nadal entrerait justement dans l’histoire avec deux médailles d’or à son actif, suivant ainsi les traces d’Andy Murray, également engagé aux JO de Paris 2024, devenu il y a huit ans le premier joueur de tennis à remporter deux fois la médaille d'or en simple, messieurs et dames confondus. Le Britannique avait battu Roger Federer à Londres (2012) puis Juan Martin del Potro à Rio (2016).

Une équipe de choc avec Alcaraz pour le double

Au Brésil, Rafael Nadal avait lui aussi gagné l’or, mais en double, au côté de Marc Lopez. Cette année, le taureau de Manacor s’alignera avec Carlos Alcaraz, en très grand forme après ses sacres à Roland-Garros et Wimbledon cette année. De quoi lui offrir de sérieuses chances de remonter sur la plus haute marche du podium. « Jouer avec Carlos, qui est un joueur incroyable, qui est une personne avec beaucoup de qualités y compris sur le plan humain, je suis vraiment enthousiaste. Ce sont des générations complètement différentes et nous devons profiter de cette association », a analysé auprès de L’Equipe Rafael Nadal, qui revient de loin à cause de plusieurs blessures qui auraient pu mettre fin à son nouveau rêve olympique : « La vérité, c’est que nous ne savions pas vraiment si j’allais jouer aux Jeux olympiques, ni comment j’allais y arriver. David Ferrer, le capitaine, m’a dit : « si tu vas bien, Carlos aimerait jouer en double avec toi. Tu serais partant ? » J’en étais ravi et heureux. Je pense que je ne pourrais pas avoir de meilleur partenaire pour ces Jeux olympiques, sans aucun doute. » Pour rappel, les épreuves de tennis des Jeux olympiques d'été de Paris 2024 ont lieu du 27 juillet au 4 août 2024.