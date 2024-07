Tennis : Après Roland-Garros, du lourd est annoncé pour Nadal !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Revenu d’un long chemin de croix afin de pouvoir participer à Roland-Garros en juin dernier, Rafael Nadal s’est heurté dès le premier tour au futur finaliste du tournoi Alexander Zverev. Une défaite logique pour la légende espagnole, qui a repris du poil de la bête depuis, à en croire l’Argentin Tomas Martin Etcheverry.

Rafael Nadal est actuellement présent en Suède. La légende espagnole est de retour sur le circuit à l’ATP 250 de Bastad où il affronte Leo Borg, le fils de Bjorn. Le premier match de Rafa depuis sa triste élimination dès le premier tour de Roland-Garros face à Alexander Zverev. Cependant, il se pourrait que le joueur de 38 ans ait repris des forces depuis cette déroute.

JO de Paris 2024 : Alcaraz recale Nadal après Roland-Garros ! https://t.co/IgUbvqSFb4 pic.twitter.com/6k9HQSNeFE — le10sport (@le10sport) June 10, 2024

« C'est une bête de terre battue »

L’Argentin Tomas Martin Etcheverry, qui s’est récemment entraîné au camp d’entraînement de Rafael Nadal à Sani en Grèce, s’est livré auprès de l’Equipe sur la condition du « Taureau de Manacor » : « C'est une bête de terre battue. Quand la balle part de sa raquette, elle est très forte, très lourde, très profonde. C'est pour cela qu'il a gagné tout ce qu'il a gagné. Son coup droit est impressionnant, impressionnant (il répète). Et puis l'énergie qu'il a... À 38 ans, avoir cette énergie, c'est impressionnant. Mais c'est avant tout une grande, grande personne, très humble, très travailleuse. C'est très motivant de le voir », a expliqué l’Argentin.

« Je le vois bien figurer à Paris »

Etcheverry trouve que Nadal est bien meilleur que sur ses matchs du début de saison : « Je le trouve bien meilleur. À Roland-Garros, contre (Alexander) Zverev (défaite 6-3, 7-6 [5], 6-3), c'était un premier tour très difficile, mais il a fait un excellent match et il en est conscient. Il s'est préparé pour spécifiquement pour les Jeux Olympiques, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va essayer de faire du mieux possible et j'espère que son physique le lui permettra, ce qui est le plus important. Mais je le vois bien figurer à Paris ».