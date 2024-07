Tennis : Il annonce la fin pour Djokovic

Jean de Teyssière

Wimbledon s’est trouvé un nouveau roi ! Après Roger Federer, vainqueur à huit reprises et Novak Djokovic, un titre de moins, Carlos Alcaraz est en train d’écrire son histoire sur le gazon londonien. Vainqueur pour la deuxième fois consécutive, le talentueux joueur espagnol a terrassé Novak Djokovic en trois sets dimanche et pour Nick Kyrgios, tout ressemble à un passage de témoin.

Amortie, passing, ace, retour gagnant… La liste de tous les coups réussis par Carlos Alcaraz lors de la finale de Wimbledon face à Novak Djokovic est longue comme le bras. L’Espagnol a atteint un niveau de jeu stratosphérique, faisant presque passer Novak Djokovic pour un novice.

«C’est peut-être la première fois que l’on peut parler de passation de pouvoir»

Grand défenseur de Novak Djokovic, Nick Kyrgios, le joueur australien, s’est fendu d’un tweet plus qu’évocateur suite à la finale de Wimbledon : « Wow. J’adore Djokovic, mais c’est peut‐être la première fois que l’on peut parler de passation de pouvoir ! »

«Reste-t-il un dernier tournoi du Grand Chelem pour Djokovic ?»

Dans des propos rapportés par We Love Tennis, celui qui était consultant à la BBC pour le tournoi fait un constat terrible pour le Serbe : « Physiquement, il n’est pas à 100% mais il a décidé de jouer et il a dit à maintes reprises à quel point cet événement est important pour lui. À 37 ans, même s’il a gagné ce tournoi sept fois, Alcaraz était un peu trop fort aujourd’hui (dimanche). Il a tout donné dans le troisième set mais Carlos n’a cessé de trouver des réponses. Tim (Henman) et moi avons eu cette conversation, une conversation que tous les fans de tennis doivent avoir : reste‐t‐il un dernier tournoi du Grand Chelem pour Djokovic ? Avec Alcaraz et Sinner et évidemment deux défaites de suite en finale de Wimbledon, est‐ce que Djokovic a encore assez d’énergie pour remporter un autre tournoi du Grand Chelem ? »