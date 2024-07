Wimbledon : Djokovic surclassé par Alcaraz, il fait un terrible constat

Jean de Teyssière

La finale de Wimbledon a très vite tourné à la démonstration. En 2023, le duel entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic avait dépassé les cinq heures. En 2024, il aura duré deux heures et demie. Alcaraz s’adjuge son deuxième sacre à Londres et Novak Djokovic a avoué en conférence de presse qu'il se sentait totalement impuissant face au talent de l’Espagnol.

Il n'a même pas encore 22 ans que Carlos Alcaraz a déjà remporté 4 titres du Grand Chelem. Il fait mieux que Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer réunis au même âge ! Sur le gazon de Wimbledon sur lequel il a tant gagné (7 titres), Novak Djokovic n'a jamais été en mesure de se confronter à Alcaraz.

«Je me suis senti inférieur sur le terrain»

Dans des propos tenus en conférence de presse et rapportés par We Love Tennis, Novak Djokovic évoquait sa finale perdue face à Carlos Alcaraz : « Je ne pense pas, honnêtement. On peut toujours analyser le match après coup et dire : ’J’aurais pu faire ceci ou cela.’ Globalement, je me suis senti inférieur sur le terrain. C’est tout. Il a joué tous les coups mieux que moi. Je ne pense pas que j’aurais pu faire quelque chose de plus. Essayer de me motiver, oui. Faire participer le public… C’est ce qui s’est passé dans le troisième set. Cela m’a permis de m’activer un peu. Mais il ne me laissait pas beaucoup de points gratuits sur mon service. Il jouait avec beaucoup de variété. »

«Je ne l’ai jamais vu servir aussi fort»

« Je ne l’avais jamais vu servir de cette façon, à 219 km/h… Peut‐être que j’ai raté quelque chose dans ce tournoi, mais je ne l’ai jamais vu servir aussi fort, révèle Djokovic. Il a dû avoir une très bonne journée d’entraînement au service hier (samedi). Oui, dans l’ensemble, il m’a vraiment surpassé. »