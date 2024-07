Djokovic : Coup de tonnerre annoncé après Wimbledon ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'occasion de la finale de Wimbledon ce dimanche, Carlos Alcaraz n'a laissé aucune chance à Novak Djokovic. L'Espagnol a ainsi conservé son titre sur le gazon londonien, s'imposant en 3 sets face au Serbe. A 37 ans, Djokovic n'est plus aussi dominant qu'il y a quelques mois. Et si cela était le signe du début d'une nouvelle ère sur le circuit ATP ?

Vainqueur de Roland-Garros il y a quelques semaines, Carlos Alcaraz vient d'enchainer un nouveau sacre en Grand Chelem. Ayant déjà remporté Wimbledon en 2023, l'Espagnol a remis ça pour l'édition 2024 du tournoi londonien. Et comme l'an dernier, c'est Novak Djokovic qui a fait les frais du talent ibérique de 21 ans. Avec déjà 4 titres du Grand Chelem au compteur, Alcaraz s'impose plus que jamais comme le leader de la nouvelle génération. S'il rêve de devenir l'égal de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, il pourrait bien en avoir l'occasion dans les mois et années à venir puisque le chemin pourrait se dégager devant lui...

Wimbledon : Djokovic terrassé par Alcaraz, il fait une terrible confidence https://t.co/6iBK7HJTXF pic.twitter.com/4ooi8BVGAw — le10sport (@le10sport) July 14, 2024

« Ce n'est pas la fin pour lui »

Tandis que Roger Federer a déjà pris sa retraite, Rafael Nadal pourrait ne plus tarder. Quid maintenant de Novak Djokovic ? A 37 ans, le Serbe voit la fin de sa carrière approcher. Djokovic va-t-il prochainement laisser la place lui aussi ? Pour L'Equipe, Ivan Ljubicic a confié : « Ce n'est pas la fin pour lui. Wimbledon est le premier tournoi de l'année où il est à 100% mentalement. Franchement, il a joué un très bon niveau contre Rune en huitièmes de finale, et il avait les clés pour être confortable contre Musetti en demi-finales. Son opération, c'était un bout de ménisque à enlever, donc rien de particulier, mais il n'a pas pu s'entrainer. Peut-être qu'il n'était pas à 100% physiquement et je ne parle pas de son genou ».

« On n'est plus très loin du changement de génération »

« Pour les Jeux Olympiques, c'est sûr qu'il aura la motivation, mais qu'est-ce qui va se passer après ? Sans Federer, sans Nadal, le circuit est un peu différent pour lui, ce n'est pas la même motivation. Boris Becker me disait qu'il lui semblait que Novak avait pratiquement accepté la supériorité d'Alcaraz, ce qu'il n'avait jamais fait avec Rafa et Roger. On n'est plus très loin du changement de génération. C'est la vie... », a-t-il enchainé concernant Djokovic. A suivre...