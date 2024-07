Wimbledon : Alcaraz rejoint des légendes, il n’en revient pas

Jean de Teyssière

Quelle prestation de Carlos Alcaraz ! Sur le gazon de Wimbledon, le joueur espagnol a été intraitable durant les deux heures et demie de match face à Novak Djokovic, petit-à-petit en train de transmettre sa couronne à Alcaraz. Le joueur de 21 ans devient le sixième joueur de l’histoire à remporter Roland-Garros et Wimbledon consécutivement. Pour lui, c’est encore difficile de se comparer à de tels joueurs.

Rod Laver, Bjorn Borg, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Ces cinq joueurs légendaires sont les seuls à avoir remporté successivement Roland-Garros et Wimbledon au cours d’une saison. Ces cinq monstres ont été rejoints ce dimanche 14 juillet par Carlos Alcaraz, qui a terrassé Novak Djokovic en trois sets (6-2, 6-2, 7-6).

Wimbledon : Djokovic terrassé par Alcaraz, il fait une terrible confidence https://t.co/6iBK7HJTXF pic.twitter.com/4ooi8BVGAw — le10sport (@le10sport) July 14, 2024

Rod Laver rend hommage à Alcaraz

Sur le réseau social X, Rod Laver, dernier joueur à avoir réussi le Grand Chelem calendaire a été choqué par le niveau de jeu de Carlos Alcaraz : « Le triomphe de Carlos Alcaraz sur un grand champion comme Novak Djokovic témoigne de son incroyable talent, de sa détermination et de son sang‐froid sous pression. Carlos a cimenté sa place parmi les grands du tennis grâce à sa brillante performance d’aujourd’hui. Bravo Carlos ! »

«C’est énorme pour moi»

Au micro sur le Central Court après sa victoire face à Novak Djokovic, Carlos Alcaraz a été informé du cercle très fermé qu’il venait de rejoindre et y a réagi dans des propos rapportés par We Love Tennis : « Je pense qu’il faut se battre et y croire. Je ne sais pas quoi dire. C’est énorme pour moi de faire partie de cette liste de joueurs qui ont réussi le doublé la même année. Je suis très heureux d’être dans la même liste que Novak. De grands champions l’ont fait. Je ne me considère pas encore comme un champion comme eux. Je vais essayer de continuer à construire mon chemin et mon parcours. C’est un grand moment pour moi. »