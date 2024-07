Djokovic - Wimbledon : Le clan Alcaraz fait une promesse

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce dimanche, la finale du tournoi de Wimbledon opposera Novak Djokovic à Carlos Alcaraz. Les deux joueurs se sont déjà rencontrés l'année dernière à ce stade de la compétition, et l'Espagnol avait réussi un véritable exploit en venant à bout du Serbe en cinq sets. Un an plus tard, ils n'arrivent pas dans les mêmes conditions, mais on peut s'attendre à une nouvelle bagarre de cinq sets, comme annoncé par Juan Carlos Ferrero.

Un joueur écrira l'histoire du tennis ce dimanche lors de la finale du tournoi de Wimbledon. Novak Djokovic veut décrocher un 8ème titre record sur le gazon londonien et un 25ème Grand Chelem, alors que Carlos Alcaraz pourrait dépasser Rafael Nadal dans les temps de passage en s'adjugeant un 4ème titre majeur à 21 ans. Il réaliserait alors un incroyable doublé Roland-Garros - Wimbledon. Du côté de l'Espagnol, on s'attend à un match aussi disputé que l'année dernière.

Vers un nouveau classique ?

La finale de l'édition 2023 est déjà entrée dans les mémoires. Carlos Alcaraz avait réussi à battre Novak Djokovic au bout de 4 heures et 53 minutes de jeu. D'après Juan Carlos Ferrero, la rencontre de ce dimanche pourrait même durer plus longtemps. « Ce sera une bataille comme l’année dernière. J’ai dit à Carlos que ce serait encore cinq heures, donc le niveau mental doit être très élevé, ainsi que la préparation » a déclaré le coach de l'Espagnol dans des propos rapportés par We Love Tennis.

Djokovic bien de retour

Même si Novak Djokovic n'a pas vraiment été testé face à un grand joueur pendant la quinzaine, il a réussi une performance en atteignant la finale cette année. En effet, le Serbe a réussi une convalescence expresse, et il pourrait bien décrocher le titre ce dimanche. « Djokovic est parvenu à rejouer à un bon niveau et surtout, le plus important pour lui, il a réussi à être à un assez bon niveau physiquement très rapidement dans le tournoi. Il est monté en puissance. On le voit glisser aisément sans geste qui traduisent qu’il n’est pas à cent pour cent » prévient Ferrero.