Tennis - Wimbledon : Djokovic veut écrire l'histoire, Federer va tomber ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'est le grand jour. Ce dimanche à partir de 15 heures, la finale du tournoi de Wimbledon prendra place sur le Centre Court entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. L'an dernier, les deux hommes s'étaient déjà rencontrés à ce stade de la compétition, et c'était l'Espagnol qui s'était imposé après un combat en cinq sets. Le Serbe a une nouvelle occasion d'écrire l'histoire en remportant le tournoi pour la huitième fois de sa carrière, et ainsi revenir à hauteur de Roger Federer

Ce dimanche après-midi, Novak Djokovic affronte Carlos Alcaraz en finale du tournoi de Wimbledon. Une performance improbable, puisqu'il a quitte la table d'opération à la fin de Roland-Garros, soit il y a un peu plus d'un mois. Oui mais voilà, le Serbe de 37 ans n'est pas fait du même bois que les autres, et il a l'occasion de remporter une 8ème couronne sur le gazon londonien. Dans l'histoire, il reviendrait au même niveau que Roger Federer, alors qu'on pensait ce record intouchable.

«L’histoire est en jeu»

Novak Djokovic a su profiter des occasions pour se frayer un chemin jusqu'en finale de Wimbledon. Bien aidé par le tirage au sort, il a en plus bénéficié du forfait d'Alex de Minaur, 9ème mondial, en quarts de finale. Finalement, le Serbe affrontera son premier top 10 depuis des mois en finale ce dimanche et l'enjeu sera multiple. « Je suis évidemment conscient que Roger détient huit Wimbledon. J’en détiens sept. L’histoire est en jeu. C’est aussi le 25e Grand Chelem potentiel. Bien sûr, c’est une grande motivation, mais en même temps, c’est aussi beaucoup de pression et d’attentes. Chaque fois que j’entre sur le court, j’ai l’impression d’être en pleine forme, que je peux rivaliser avec des jeunes de 21 ans, je m’attends toujours à gagner la plupart des matchs. De plus, je sais aussi que Wimbledon fait ressortir le meilleur de moi‐même, et me motive toujours à donner le maximum » a-t-il confié en conférence de presse.

Federer bientôt effacé des tablettes ?

Présent à chaque fois en finale de Wimbledon depuis l'édition 2018, Novak Djokovic a fait du gazon londonien son jardin. Le Serbe a déjà remporté sept couronnes, et en cas de victoire ce dimanche face à Carlos Alcaraz, il remportera un 8ème titre record. Roger Federer avait donc déjà marqué son territoire en réussissant à gagner huit fois le tournoi entre 2003 et 2017. Le Suisse avait dépassé Pete Sampras, auteur de 7 titres en 8 éditions entre 1993 et 2000. A la fin des années 1970, Björn Borg avait réussi à remporter cinq titres consécutifs. Ensuite, dans l'ère Open, il faut aller chercher les trois sacres de John McEnroe, ceux de Boris Becker ou encore de John Newcombe. En cas de succès contre Carlos Alcaraz ce dimanche, Novak Djokovic peut espérer battre le record de Roger Federer dès la prochaine édition de Wimbledon.