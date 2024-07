Wimbledon : Djokovic lâche une confidence sur Alcaraz !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz vont s’affronter en finale de Wimbledon, et ce pour la deuxième année consécutive. Battu par le jeune Espagnol en 2023, « Nole » entend bien prendre sa revanche, mais a avoué être bluffé par le Murcien, chez qui il retrouve de nombreuses similitudes avec son propre style de jeu.

Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, acte II. Les numéros 2 et 3 du classement ATP s’affrontent ce dimanche en finale de Wimbledon. Auteur d’un début de saison compliqué, le Serbe va tenter de prendre sa revanche face à l’Espagnol, vainqueur le mois dernier de son premier Roland-Garros. Wimbledon, Alcaraz l’a déjà emporté. C’était en 2023 face à ce même Novak Djokovic, qui n’a pas tari d’éloges à l’égard de son adversaire.

« La façon dont il a évolué, joué ces deux dernières années sur le gazon, a été formidable »

« Je pense qu’il est si jeune, mais qu’il a déjà trois tournois du Grand Chelem à son actif et qu’il est en route pour son quatrième », a ainsi déclaré Novak Djokovic avant la grande finale, dans des propos rapportés par WeLoveTennis. « Il nous a tous surpris l’année dernière en jouant et remportant le Queen’s et Wimbledon. La façon dont il a évolué, joué ces deux dernières années sur le gazon, a été formidable à regarder, pour être honnête ».

« Je pense que c’est probablement sa plus grande qualité »

Surtout, Novak Djokovic a évoqué le style de jeu de Carlos Alcaraz, et retrouve beaucoup de ressemblance avec le sien : « Je vois beaucoup de similitudes entre lui et moi en termes de capacité d’adaptation et d’ajustement à la surface. Je pense que c’est probablement sa plus grande qualité : il est capable de jouer aussi bien sur n’importe quelle surface et de s’adapter à un adversaire donné ce jour‐là. C’est donc un joueur très polyvalent, très complet. Ce qu’il a fait à un si jeune âge est impressionnant ».