Tennis : Alcaraz, Federer, Nadal, Djokovic… Medvedev a choisi !

Jean de Teyssière

Présent en demi-finale de Wimbledon pour la deuxième saison consécutive, Daniil Medvedev a été éliminée pour la deuxième fois consécutive par Carlos Alcaraz. L’Espagnol va disputer une nouvelle finale face à Novak Djokovic, pour la revanche de celle de l’année dernière, remportée par Alcaraz. Le joueur de 21 ans est d’ailleurs le meilleur contre lequel le Russe a joué dans sa carrière.

Et si Carlos Alcaraz effaçait des tablettes les trois monstres, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer ? Le joueur espagnol a déjà remporté trois titres du Grand Chelem, plus que n’importe quel joueur à son âge.

Medvedev analyse les jeux de Djokovic, Nadal et Federer

Dans des propos rapportés par We Love Tennis, Daniil Medvedev, éliminé vendredi par Carlos Alcaraz se souvient de ses duels face au Big 3 : « Le fait est que j’ai joué contre les trois grands lorsqu’ils étaient, disons, « vieux » ou qu’ils avaient plus de 30 ans. C’est un peu différent. Ils sont tous différents. Tous différents à leur manière, dans leur jeu. J’ai l’impression qu’on ne peut même pas prendre quelque chose de l’un et le comparer à l’autre. Roger joue sur la ligne. Il utilise sa belle technique, ses coups, il va au filet. Novak joue également sur la ligne, mais de manière complètement différente. Il a une défense étonnante, comme un joueur de flipper où la balle revient si vite sur vous. Rafa est complètement différent. Il peut se tenir à 10 mètres derrière mais il va courir vers chaque balle… »

«Alcaraz ? L’adversaire le plus difficile»

« Je ne pense pas que Carlos ait quoi que ce soit à voir avec eux, révèle le Russe. C’est un style de jeu différent. Je pense que là où Carlos est différent de beaucoup de joueurs, c’est que nous avons tous nos préférences. Certains préfèrent la défense, d’autres préfèrent la contre‐attaque, d’autres préfèrent être super agressifs. Lui peut faire tout cela. Si vous lui donnez un coup facile, vous savez que c’est fini pour vous. Dans ma carrière, c’est probablement l’adversaire le plus difficile que j’ai affronté. Mais j’ai le temps d’essayer de faire mieux. »