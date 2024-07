Tennis : Nadal, Djokovic, Federer... Il tranche pour le GOAT

Alexis Brunet

Novak Djokovic dispute actuellement le tournoi de Wimbledon. Qualifié pour les demi-finales, le Serbe affrontera à cette occasion Lorenzo Musetti pour une place en finale. Le challenge sera immense pour l’Italien, car en plus de n’avoir jamais disputé une demi-finale d’un majeur, il devra vaincre « le meilleur joueur de l’histoire », selon lui.

Novak Djokovic impressionne. Seulement quelques semaines après avoir été opéré du genou suite à sa blessure contractée à Roland-Garros, le Serbe est déjà de retour sur les courts. Ce dernier dispute actuellement le tournoi de Wimbledon et il est d’ailleurs bien parti pour l’emporter. En effet, le Djoker est déjà qualifié pour les demi-finales et il affrontera à cette occasion Lorenzo Musetti ce vendredi.

Djokovic est le meilleur joueur de l’histoire pour Musetti

Lorenzo Musetti devra sortir l’un des meilleurs matches de sa vie s’il veut atteindre la finale de Wimbledon. Face à Novak Djokovic, l’Italien disputera la première demi-finale de Grand Chelem de sa carrière. Pour ce qui est des affrontements face au Serbe, le numéro 25 à l’ATP s’est seulement imposé une fois, contre cinq pour Nole. Un sacré challenge donc, d’autant plus que Musetti devra faire face au « meilleur joueur de l’histoire », selon lui. Ses propos sont rapportés par We Love Tennis. « Je l’ai souvent affronté, notamment deux fois à Roland‐Garros. Je l’ai battu une fois à Monte‐Carlo et j’ai perdu les autres. Il y a plus de stress face à lui parce qu’il est le meilleur joueur de l’histoire ou l’un des meilleurs. Tu arrives sur le court avec une mentalité différente. Mais comme je l’ai déjà dit, je pense que si je joue d’une certaine manière, j’aurai ma chance. »

Alcaraz sera opposé à Medvedev dans l’autre demi-finale

Si Novak Djokovic se qualifie pour la finale, il affrontera soit Carlos Alcaraz, soit Daniil Medvedev, qui seront opposés dans l’autre demi-finale. Si l’Espagnol l’emporte, cela pourrait alors être un remake de l’édition 2023 de la finale de Wimbledon. Le Murcien l’avait alors emporté, privant au passage le Djoker du Grand Chelem calendaire.