Wimbledon : Le regret inattendu de Djokovic

Amadou Diawara

Grâce au forfait d'Alex de Minaur, Novak Djokovic est qualifié pour la demi-finale de Wimbledon, et ce, sans avoir joué en quart de finale. Interrogé avant d'affronter Lorenzo Musetti ce vendredi à Londres, l'ogre serbe a avoué qu'il regrettait de ne pas avoir pu affronter le joueur australien ce mercredi.

De retour de blessure depuis peu, Novak Djokovic est revenu à temps pour pouvoir disputer Wimbledon. En lice pour le Grand Chelem londonien, l'ogre serbe a réussi à se hisser jusqu'au dernier carré. En effet, Novak Djokovic a battu Vit Kopriva au premier tour, avant de se défaire de Jacob Fearnley, puis d'Alexei Popyrin. Qualifié pour les huitièmes de finale de Wimbledon, l'ancien numéro un mondial est venu à bout d'Holger Rune ce lundi. Et alors qu'il devait affronter Alex de Minaur en quart de finale, Novak Djokovic s'est finalement qualifié pour la demi-finale de la compétition sans jouer. En effet, l'Australien a déclaré forfait avant le début de la rencontre, qui était prévue ce mercredi. Interrogé sur le plateau de Tennis Channel, le vétéran de 37 ans a avoué qu'il aurait préféré pouvoir affronter Alex de Minaur.

Mercato : Le PSG dégaine une offre de 70M€, transfert imminent ? https://t.co/O2dysMmckx pic.twitter.com/Zgn5H2m8pd — le10sport (@le10sport) July 11, 2024

«Ce n’est pas bon pour le tournoi »

« Il est évident que ce n’est pas bon pour le tournoi et qu’il n’est jamais bon de passer un tour à cause du retrait d’un joueur. Je souhaite à Alex le meilleur durant son rétablissement, j’espère qu’il pourra revenir sur le court rapidement. Nous avons tous vu qu’il s’est blessé sur le dernier point. Je regardais le replay de ce point, essayant de comprendre où il s’était blessé. Certains essayaient de deviner s’il s’agissait de sa cheville, de sa hanche ou de son genou. Je lui souhaite donc un prompt rétablissement. Il jouait très bien et était en pleine forme, cela aurait été un match très difficile pour nous deux si nous avions joué. Mais c’est comme ça et je suis en demi‐finale », a reconnu Novak Djokovic dans des propos rapportés par We Love Tennis.

«Il n’est jamais bon de passer à cause du retrait d’un joueur»

Avant le forfait d'Alex de Minaur, Novak Djokovic avait poussé un coup de gueule. En effet, le Serbe n'avait pas apprécié l'attitude des supporters danois, qui l'avaient hué lors de son face-à-face avec Holger Rune. « À tous ceux qui ont choisi de ne pas être respectueux, je dis : Gooooood night ! Je sais qu'ils encourageaient Rune mais c'est aussi une excuse pour me huer. Ça fait vingt ans que je suis sur le circuit, je sais comment ça marche. J'ai joué dans des environnements beaucoup plus hostiles, croyez-moi, vous ne m'atteindrez pas », s'est emporté Novak Djokovic après sa victoire en huitième de finale de Wimbledon ce lundi.