Wimbledon : Djokovic reçoit un coup de pression

Jean de Teyssière

Ce mercredi se déroulait les deux derniers quarts de finale de Wimbledon, dans le tableau masculin. Lorenzo Musetti s'est offert le scalp de Taylor Fritz en cinq sets et affrontera Novak Djokovic pour une place en finale. Un adversaire qu'il connaît et à qui il promet une oppositon de choix.

Il ne reste que quatre joueurs encore engagés à Wimbledon. Novak Djokovic a profité du forfait d’Alex De Minaur pour rejoindre les demi-finales sans jouer. Il sera opposé à l’Italien Lorenzo Musetti. L’autre demi-finale mettra aux prises le Russe Daniil Medvedev et l’Espagnol Carlos Alcaraz, vainqueur de la dernière édition face à Djokovic.

Djokovic en épouvantail

L’historique des confrontations entre Novak Djokovic et Lorenzo Musetti penche largement en faveur du Serbe. Le vainqueur de 24 titres du Grand Chelem a battu à cinq reprises l’Italien, pour une seule défaite. Leur dernière confrontation a eu lieu à Roland-Garros, lors du 3ème tour, avec une victoire de Djokovic en cinq sets. Il s’agira néanmoins de la première confrontation entre les deux hommes sur le gazon de Wimbledon.

«Je m’attends à un énorme combat»

Dans des propos rapportés par We Love Tennis, Lorenzo Musetti a avoué s’attendre à un très gros match face à Novak Djokovic, ce vendredi : « Il connaît probablement mieux que moi la surface et le Centre Court (rires). Blague à part, c’est une légende partout mais ici, à Wimbledon, ces dernières années, il a fait quelque chose d’impensable pour tout le monde. J’ai eu la chance de jouer contre lui à plusieurs reprises. Nous nous connaissons bien. Les combats ont toujours été énormes. Je m’attends à un énorme combat. Je pense que ce sera l’un des défis les plus difficiles à relever. Mais je suis un homme ambitieux et j’aime les défis. Je ferai de mon mieux. » Novak Djokovic est prévenu.