Tennis : Djokovic n’en peut plus, elle pousse un coup de gueule

Alexis Brunet

Novak Djokovic est actuellement présent à Wimbledon. Le Serbe s’est qualifié pour les quarts de finale, après sa victoire en trois sets face à Holger Rune. Une rencontre qui a été marquée par des huées des fans du Danois envers le Djoker. Une attitude qui fait beaucoup de peine à Nole, qui aimerait avoir le soutien du public dorénavant, selon Tatiana Golovin.

Après avoir atteint les quarts de finale à Roland-Garros, Novak Djokovic a fait de même à Wimbledon. Le Serbe est venu à bout de Holger Rune en trois sets (6-3, 6-4, 6-2). Lors de la rencontre entre les deux hommes, le Serbe s’est fait copieusement huer par les fans du Danois. Une attitude que Nole n’a pas apprécié. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « Je sais qu'ils encourageaient Rune mais c'est aussi une excuse pour me huer. Ça fait vingt ans que je suis sur le circuit, je sais comment ça marche. J'ai joué dans des environnements beaucoup plus hostiles, croyez-moi, vous ne m'atteindrez pas. »

« Je pense que cela devient trop difficile »

Novak Djokovic a donc passé un coup de gueule et pour Tatiana Golovin, cela se comprend. Au micro de beIN SPORTS, l’ancienne 12ème mondiale a affirmé que ce manque d’amour du public pour le Djoker était dorénavant trop difficile à vivre pour ce dernier. « Je pense qu’il ne se nourrit plus de ça (des ambiances hostiles). Quand il y avait Federer et Nadal, il arrivait à se dire : "bon ok, je suis le troisième qui arrive mais je vais aller chercher tous les records et leur montrer que de toute manière, c’est moi le meilleur." Mais maintenant, je pense que cela devient trop difficile. »

« Je pense qu’il voudrait avoir le soutien du public »

Selon Tatiana Golovin, le Djoker voudrait ressentir l’amour du public pour la fin de sa carrière. « À 37 ans, avec tout ce qu’il a accompli, les difficultés physiques qu’il peut et la nouvelle génération qui arrive, je pense qu’il voudrait avoir le soutien du public. Et le match qu’il remporte à Roland‐Garros lorsqu’il est mené deux sets à zéro, c’est justement parce que le public s’est dit : "on va être derrière lui parce qu’il est en train de perdre". Je pense qu’il a raison de dire : "ça suffit. Je suis le meilleur de tous les temps, je dois avoir du respect et on doit me soutenir, qu’on m’aime ou pas." Je pense que ça l’atteint beaucoup plus qu’avant parce qu’à son âge, il voudrait passer au niveau au‐dessus. »