Tennis : La sortie inquiétante sur Djokovic à Wimbledon !

Présent à Wimbledon cette année malgré son opération du genou il y a à peine un mois, Novak Djokovic dispute son troisième tour ce samedi face à l'Australien Alexei Popyrin. Parfait lors de son entrée en lice, il a connu plus de difficultés face au modeste invité anglais Jacob Fearnley, qui a failli le pousser jusqu'au cinquième set. Le Serbe de 37 ans inquiète et beaucoup le considèrent déjà hors de la course au titre dans ce tournoi.

Blessé après son parcours homérique à Roland-Garros, où il a été contraint de déclarer forfait, Novak Djokovic n'a pas vraiment rassuré lors de son deuxième sur le gazon londonien. Le Serbe a tenu à être présent pour ce Grand Chelem malgré la grosse échéance qui approche à la fin du mois car il sait que sur gazon il a sûrement une marge plus importante sur le reste de la concurrence. Il devra afficher plus de garanties pour la suite du tournoi.

«Djokovic ne gagnera pas Wimbledon»

Après sa victoire obtenue en 4 sets face à Jacob Fearnley, 277ème mondial, Novak Djokovic a confié qu'il avait connu quelques difficultés. Certains observateurs n'ont pas manqué ce léger danger. « Notez‐le : Djokovic ne gagnera pas Wimbledon. On a beau dire que c’était une petite opération, physiquement, il ne va pas tenir. J’ai trouvé que sur la fin, il péchait un peu. Je pense qu’il essaie de compenser certains appuis avec sa jambe gauche » a confié Julien Varlet, ancien joueur professionnel, dans l'émission Sans Filet de Winamax .

Un genou pas assez rétabli ?