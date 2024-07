Tennis : Novak Djokovic tacle Roland Garros !

Arnaud De Kanel

Le tournoi de Wimbledon débute ce lundi et Novak Djokovic sera bien présent, lui qui avait déclaré forfait pour son quart de finale de Roland Garros il y a un mois de cela. Et d'ailleurs, il pense encore à son parcours Porte d'Auteuil. Il n'a toujours pas digéré d'avoir terminé son match face à Lorenzo Musetti à trois heures du matin et a donc donc adressé un tacle déguisé à la directrice du tournoi Amélie Mauresmo.

Novak Djokovic est déjà de retour sur les courts. Moins d'un mois après son opération du genou, le Serbe fera son entrée en lice à Wimbledon face à Vit Kiprova. Le tournoi londonien est le dernier majeur à se jouer exclusivement en journée. Novak Djokovic a insisté sur ce point pour adresser un tacle à l'organisation de Roland Garros. En effet, le Serbe n'a pas apprécié de terminer son match face à Lorenzo Musetti à trois heures du matin. Il en veut encore à Amélie Mauresmo.

«Au moins ici, je sais que je ne finirai pas les matchs à trois heures du matin»

« Mes pensées sont tournées vers le tournoi, je me sens bien physiquement. Tout le corps est préparé à un effort maximum. Ce qui est bien, c’est que les Grands Chelems se jouent tous les deux jours. Au moins ici, je sais que je ne finirai pas les matchs à trois heures du matin, puisqu’il y a un couvre‐feu. Donc je ne vivrai pas de situation identique à celle de Roland‐Garros. J’ai une bonne équipe autour de moi, nous nous sommes bien préparés, nous allons prendre match par match », a lancé Novak Djokovic dans un entretien accordé à Sportklub . Le Serbe ne vient pas pour faire de la figuration.

«J'irai à fond, comme je le fais depuis le début de ma carrière»