Tennis - Wimbledon : «Excitant», du lourd est annoncé avec Djokovic !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Blessé à Roland-Garros il y a peu de temps, Novak Djokovic aurait dû déclarer forfait pour Wimbledon. Mais c’était sans compter sur la capacité de récupération titanesque du Serbe, qui est actuellement à Londres afin d’évaluer sa participation ou non au troisième Grand Chelem de la saison. Andy Roddick lui, est complètement excité par une participation de « Nole » sur le gazon londonien.

Novak Djokovic sera-t-il de la partie à Wimbledon ? Assez gravement blessé au genou après son 8ème de finale à Roland-Garros, le Serbe ne devait pas être en capacité de se rendre au tournoi de Londres qui débutera le 1er juillet prochain. Néanmoins, l’ex-numéro un mondial est arrivé ce lundi dans la capitale anglaise, et va désormais se tester afin d’évaluer si sa participation est possible. Pour Andy Roddick, si l’indécision reste présente, le fait de voir Djokovic évoluer à Wimbledon serait passionnant.

Tennis : Il vend la mèche pour le retour de Djokovic ! https://t.co/BE4EiqAdzc pic.twitter.com/pzIYHDmSGA — le10sport (@le10sport) June 20, 2024

« C’est incroyable et je n’arrive pas à y croire »

« J’étais moi aussi sur le circuit à une époque, mais je ne faisais pas cela. Il n’est pas comme nous. Il est un peu différent. C’est incroyable et je n’arrive pas à y croire. Le fait qu’il affiche cela, c’est qu’il veut attirer l’attention sur le fait qu’il flirte avec une participation à Wimbledon et qu’il est en bonne santé, il ne gère certainement pas ses blessures en privé. C’est fou, il s’est fait opérer il y a une semaine » , a ainsi expliqué l’Américain dans des propos rapportés par WeLoveTennis .

« Cela est excitant pour le tennis, et il semble bien que Novak sera de la partie »