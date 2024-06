Wimbledon : «C’est fou», Djokovic le fait halluciner !

Alexis Brunet

Le 1er juillet prochain débutera officiellement le tournoi de Wimbledon. Rafael Nadal ne sera pas de la partie, il l’a annoncé, mais un espoir subsiste pour Novak Djokovic. Alors que ce dernier s’était blessé à Roland-Garros et que beaucoup pensaient qu’il allait devoir déclarer forfait, il est finalement en train de se remettre très rapidement, ce qui fait halluciner Andy Roddick.

Le dernier Roland-Garros n’a pas souri à Novak Djokovic. Alors qu’il s’était imposé en 2023 et qu’il faisait partie des favoris pour cette édition 2024, le Serbe a malheureusement dû abandonner au stade des quarts de finale. Attendu pour affronter Casper Ruud, le Djoker a déclaré forfait en raison d’une blessure. Cela s’est avéré assez sérieux, car par la suite Nole a dû se faire opérer à Paris.

Djokovic disputera-t-il Wimbledon ?

Une blessure qui tombait à un bien mauvais moment et qui empêchait donc Novak Djokovic de remporter le titre à Roland-Garros, mais également de participer à Wimbledon selon certains. Mais le Djoker est plein de surprises et il est en train de faire taire les plus sceptiques. En effet, Nole semble se remettre très rapidement de sa blessure et l’espoir de le voir disputer le majeur anglais existe. Il reste encore une grosse semaine au natif de Belgrade pour se remettre complètement, car le tournoi londonien débute le 1er juillet.

Djokovic impressionne Andy Roddick