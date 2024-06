Tennis : Le très beau geste de Novak Djokovic !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Actuellement en période de convalescence en raison d'une opération au genou après avoir subi une déchirure au ménisque lors du tournoi de Roland-Garros, Novak Djokovic prépare son retour avec beaucoup d'ambition. Le Serbe n'oublie pas d'être généreux pendant ce temps-là puisqu'il a répondu favorablement à une collecte de fonds pour venir en aide aux victimes des pluies torrentielles qui ont touché le sud du Brésil depuis près de deux mois.

Djokovic va mettre des objets aux enchères

D'après l'ATP, Novak Djokovic va mettre des objets et équipements qui ont compté dans sa carrière aux enchères afin de participer à la collecte de fonds organisée par Marcelo Demoliner. Le numéro 3 mondial a prévu cette enchère pour mardi avec d'autres grands noms du circuit comme Andrey Rublev, Casper Ruud, Daniil Medvedev et même Juan Martin del Potro, retraité. La légende Gustavo Kuerten propose lui une visite privée de son musée à Florianopolis. Côté féminin, la numéro 2 mondiale Aryna Sabalenka et la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, 18ème à la WTA, participeront également aux enchères.

Djokovic a repris l'entraînement

Opéré il y a deux semaines, Novak Djokovic a besoin de quelques semaines de convalescence avant de retourner à la compétition. A moins de dix jours du début de tournoi, on ne sait toujours pas s'il sera en mesure de jouer à Wimbledon, lui qui a fait des Jeux olympiques son grand objectif de 2024. Depuis quelques jours, il a repris l'entraînement, à la salle de sport d'abord et ensuite raquette en main. Il semble avoir pour but de se rendre à Londres.