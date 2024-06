Tennis : Federer réalise le rêve de Zendaya !

Jean de Teyssière

En début d'année, l'actrice américaine Zendaya était à l'affiche du film Challengers, où elle incarnait une ancienne joueuse de tennis professionnelle, reconvertie en coach. Au moment d'en faire la promotion, Zendaya avait fait un appel du pied à Roger Federer, qu'elle rêvait de rencontrer? C'est chose faite, les deux stars ayant tourné un spot publicitaire ensemble.

En septembre 2022, Roger Federer joue son dernier match durant la Laver Cup et prend ensuite sa retraite. La fin d'une ère pour le tennis, Roger Federer étant considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de l'histoire de ce sport. Mais retraite ne rime pas avec retour à une vie tranquille pour le Suisse qui enchaîne les apparitions médiatiques. A l'affiche d'un documentaire retraçant ses douze derniers jours dans le tennis, le vainqueur de 20 titres du Grand Chelem prend également de son temps pour satisfaire des sponsors...et des stars.

«J’adorerais rencontrer Roger Federer»

En avril dernier, dans les colonnes de 20 minutes , l'actrice Zendaya évoquait la légende du tennis, Roger Federer : « J’adorerais rencontrer Roger Federer. Et puis, je meurs d’envie de venir en Suisse. C’est un des pays que je veux visiter en priorité, vraiment. Je trouve juste qu’il est tellement magnifique. J’ai une amie qui a grandi chez vous et rien que la façon dont elle en parle est si unique. Et j’ai vu un fleuve que les gens empruntent pour rentrer chez eux. Ils plongent dedans! Je me suis dit: 'Quoi?! C’est la belle vie, mec. Je veux rentrer chez moi à la nage!' »

Federer - Nadal : L’échange secret avant la retraite ! https://t.co/hRU35GGBhg pic.twitter.com/MsCZq1ADz5 — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Zendaya et Federer jouent ensemble au tennis !

Dans les rues de Zurich ce jeudi, les passants ont eu le droit un drôle de spectacle. Un court de tennis a été installé et deux stars mondiales, Zendaya et Roger Federer sont arrivées pour y faire quelques échanges. L'enjeu était commercial, cette partie loin d'être improvisée se disputant devant le siège d'une célèbre marque de chaussures suisses pour laquelle Federer est l'égérie. Coup double pour Zendaya qui réalise donc deux rêves en un : jouer au tennis face à Roger Federer en Suisse.