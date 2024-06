Tennis : Alcaraz a vécu un cauchemar, il se lâche !

La rédaction

Vainqueur de son troisième titre en Grand Chelem il y a deux semaines à peine, Carlos Alcaraz a lancé sa saison sur gazon à l'occasion du Queen's cette semaine, comme l'année dernière. Mais l'Espagnol n'a pas réussi à conserver son titre après sa défaite ce jeudi en huitièmes de finale face au Britannique Jack Draper (7/6 6/3). Moins saignant, il abandonnera au passage sa deuxième place mondiale au profit de Novak Djokovic lundi prochain, un petit coup dur avant Wimbledon. D'ailleurs, il a tenu à pousser un coup de gueule en direction de l'ATP.

Vainqueur à Roland-Garros, Carlos Alcaraz a réussi une immense performance en devenant à 21 ans le premier joueur à accumuler trois titres en Grand Chelem sur trois surfaces différentes. Mais après une grande période de succès, il est parfois difficile d'enchaîner. Pour son deuxième match sur gazon, l'Espagnol a été éliminé en deux sets par le jeune espoir Jack Draper au Queen's, n'obtenant qu'une seule balle de break. La faute selon lui en partie à une nouvelle règle de l'ATP.

«C’est quelque chose que je n’ai jamais vu dans ce sport»

Cette semaine, l'ATP a annoncé la mise en place d'une nouvelle règle pour accélérer un peu plus le jeu. En effet, lors de la saison sur gazon, le chronomètre de 25 secondes lancé avant selon la convenance de l'arbitre de chaise après les points doit désormais être lancé 3 secondes après le dernier coup de raquette. « Cette nouvelle règle est une folie et mauvaise pour les joueurs. Le chronomètre ne s’arrête jamais et est activé directement après l’arrêt du point précédent. Si je termine le point au filet, je n’ai même pas le temps d’aller chercher les balles. Je ne parle pas d’aller chercher les serviettes, non, je parle de ne même pas avoir le temps d’aller chercher les balles. C’est fou, c’est quelque chose que je n’ai jamais vu dans ce sport » a pesté Carlos Alcaraz après sa défaite en conférence de presse.

Mauvaise opération avant Wimbledon

L'an dernier, Carlos Alcaraz avait connu une saison sur gazon exceptionnelle en gagnant les deux tournois auxquels il a participé : le Queen's et Wimbledon. Cette fois-ci, cette défaite va lui coûter cher puisqu'il repassera à la troisième place mondiale lors de la publication du nouveau classement. En d'autres termes, l'Espagnol se retrouvera tête de série 3 à Londres si Novak Djokovic joue, ce qui veut dire qu'il tombera dans la partie de tableau de l'un ou de l'autre à coup sûr.