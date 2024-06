Tennis : Il annonce du lourd pour Nadal et Alcaraz à Roland-Garros

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Déjà forfait pour l'intégralité de la saison sur gazon, Rafael Nadal va concentrer ses efforts sur les Jeux olympiques de Paris. Double champion olympique en simple comme en double, le Majorquin est bien présent dans la sélection de l'équipe d'Espagne grâce à son classement protégé. Il sera bien associé à Carlos Alcaraz en double pour une association inédite qui fait déjà beaucoup de bruit. Même s'ils n'ont pas d'expérience, ils comptent bien briller dans ce grand tournoi olympique.

Eliminé au premier tour du tournoi de Roland-Garros après un tirage au sort difficile, Rafael Nadal ne rejouera en compétition qu'après Wimbledon pour éviter de changer de surface. Attendu à Bastad en Suède pour un ATP 250, il devrait ensuite disputer les Jeux olympiques de Paris dans l'espoir d'y briller une dernière fois, en simple mais aussi en double avec Carlos Alcaraz. Leur association, qui met l'eau à la bouche, pourrait être couronnée de succès.

«Je pense qu’il y aura cette alchimie entre Rafa et Carlos»

Il n'est pas si rare de voir des joueurs de simple s'allier pour former des paires compétitives dans des tournois sur le circuit. Et pour les Jeux olympiques, beaucoup font cette option, même ceux qu'on ne voit jamais en double normalement. Ainsi, Rafael Nadal et Carlos Alcaraz pourraient profiter de leur talent pour réaliser un beau parcours. « Il est logique qu’ils n’aient pas de préparation. Mais il y a une certaine alchimie et un sentiment que l’on ressent avec des joueurs, et je pense qu’il y aura cette alchimie entre Rafa et Carlos. Je pense que lorsqu’ils entreront sur le court, ils apprendront l’un de l’autre. Je pense que Carlitos a une opportunité unique d’apprendre de Rafa, de son expérience, de ce qu’il a vécu, de ce qu’il a ressenti, de la façon dont il a été capable de gérer les plus grands moments de sa carrière. Et bien sûr, la fraîcheur d’un Carlos qui arrive en pleine forme, qui vient de gagner Roland‐Garros, et je pense que cela va aussi l’aider à grandir, et surtout à prendre conscience de l’opportunité unique qui se présente à lui. À mon avis, je pense qu’il a ça dans la tête et qu’il va en profiter, j’espère qu’ils vont y arriver » a déclaré Alex Corretja, ancien numéro 2 mondial, pour Eurosport .

Alcaraz ne jouera pas avec Nadal avant

La saison 2024 est très chargée avec l'intégration dans le calendrier du tournoi olympique, qui aura lieu sur les courts de Roland-Garros. Il y a quelques jours, Rafael Nadal a envoyé une invitation à Carlos Alcaraz pour disputer un tournoi en double avant l'échéance finale. Le jeune Espagnol a répondu qu'il ne devrait pas changer ses plans même si son parcours à Wimbledon devait se terminer plus tôt que prévu.