Tennis : Nadal a vendu la mèche pour sa retraite ?

Rafael Nadal ne sait pas encore précisément quand il arrêtera sa carrière. L’Espagnol veut encore rester le plus longtemps possible sur les courts, mais il n’est pas le seul décisionnaire, puisque son corps est très capricieux depuis un moment maintenant. Mais d’après Patrick Mouratoglou, le Taureau de Manacor devrait disputer au minimum une autre saison.

Un petit tour et puis s’en va. Voilà comment on peut décrire le parcours de Rafael Nadal à Roland-Garros. Pas en très grande forme, l’Espagnol s’est fait éliminer dès son entrée en lice par Alexander Zverev, futur finaliste du tournoi. Mais dans son discours à la fin du match face à l’Allemand, le Majorquin n’a pas voulu confirmer sa retraite imminente après le majeur parisien.

Mouratoglou pense que Nadal disputera encore une saison

Reste donc à savoir si le corps de Rafael Nadal lui permettra de revenir à Roland-Garros l’année prochaine. Pour Patrick Mouratoglou, cela ne fait aucun doute, le fait que l’Espagnol fasse l’impasse sur Wimbledon est un signe qu’il va disputer une autre saison encore. Ses propos sont rapportés par Tennis Majors . « Le fait qu’il décide de ne pas aller à Wimbledon est aussi un signe fort qu’il veut gagner les Jeux olympiques, qu’il pense pouvoir le faire et que ce n’est pas son année d’adieu, où il participera à tous les tournois pour dire au revoir. Sinon, il irait à Wimbledon. Non, il veut gagner les Jeux Olympiques et il va donc se préparer sur terre battue. Je pense qu’il s’en sortira bien, d’abord parce qu’il aura beaucoup plus d’entraînement en termes de nombre de semaines, qu’il aura plus de compétition et que les conditions seront excellentes. »

Un double avec Alcaraz à Paris

En attendant de peut-être revenir à Roland-Garros la saison prochaine, si son corps lui permet, Rafael Nadal sera bien à Paris dans quelques semaines. Le Taureau de Manacor participera aux Jeux Olympiques et il formera notamment une paire avec Carlos Alcaraz, tout juste vainqueur du majeur français.