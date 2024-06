Tennis : Il s’enflamme pour le successeur de Nadal !

Alexis Brunet

Lors du dernier Roland-Garros, Rafael Nadal n’a pas réussi à aller au-delà du premier tour. L’Espagnol s’est fait éliminer dès son entrée en lice par Alexander Zverev, futur finaliste de l’édition 2024. L’Allemand est justement tombé face à un compatriote de Nadal, le jeune Carlos Alcaraz. Selon Arnaud Clément, ce dernier est le successeur du Taureau de Manacor et il pourrait bien remporter à de très nombreuses reprises le majeur parisien.

Lors du début de Roland-Garros, de très nombreux observateurs se réjouissaient alors que Rafael Nadal soit de la partie. Il faut dire que l’Espagnol a cru pendant un très long moment ne pas pouvoir se rendre à Paris, en raison de son corps qui le fait encore souvent souffrir. Malheureusement, les fans de l’Espagnol ont vite déchanté face au tirage au sort. Le Majorquin qui n’était pas tête de série est tombé directement face à un gros morceau, Alexander Zverez. L’Allemand n’a alors pas fait de sentiment et a éliminé Nadal dès le premier tour.

Zverez a perdu en finale face à Alcaraz

Alexander Zverez a par la suite continué sa route, jusqu’en finale. Malheureusement pour lui, l’Allemand est tombé contre plus fort que lui, puisqu’il s’est incliné en cinq sets face à Carlos Alcaraz. Le jeune Espagnol a remporté pour la première fois de sa vie le tournoi de Roland-Garros, ce qui était un rêve pour lui. A tout juste 21 ans, le Murcien a déjà remporté trois majeurs.

Alcaraz est le successeur de Nadal