JO 2024 : Une annonce est officielle pour Nadal !

Amadou Diawara

Peu épargné par les pépins physiques ces derniers mois, Rafael Nadal a fait son retour à Roland-Garros. Toutefois, le Majorquin a été écarté d'entrée par Alexander Zverev à la Porte d'Auteuil. Alors que les Jeux Olympiques de Paris se profilent, Rafael Nadal sera bien de la partie. En effet, David Ferrer va miser sur le vétéran de 38 ans. Et en plus de disputer des simples, Rafael Nadal compose la première paire de double espagnole avec Carlos Alcaraz.

Alors qu'il a soufflé ses 38 bougies, Rafael Nadal voit son corps lui causer pas mal de soucis. En effet, le Majorquin enchaine les blessures depuis de longs mois. Revenu de justesse pour participer à Roland-Garros, Rafael Nadal a dû se frotter à Alexander Zverev dès son entrée en lice, et ce, parce que son absence des courts l'a fait chuté au classement (ATP). Et malheureusement pour l'Espagnol, il a été battu par le joueur allemand (27 ans).

Après Roland-Garros, Nadal va disputer les JO 2024 à Paris

Opposé à Alexander Zverev sur le Philippe Chatrier le 27 mai, Rafael Nadal s'est incliné en trois sets (6-3, 7-6, 6-3). Toutefois, l'ancien numéro un mondial n'a pas à rougir, puisqu'il tombé face au futur finaliste de Roland-Garros. En effet, Alexander Zverev a écarté David Goffin, Tallon Griekspoor, Holger Rune, Alex de Minaur et Casper Ruud avant de tomber contre Carlos Alcaraz le 9 juin, et ce, au terme d'un combat de cinq sets (6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2).

«La première paire est composée de Nadal et Alcaraz»