JO 2024 : Le «phénomène Dupont» écrase tout sur son passage

Axel Cornic

Antoine Dupont a participé à un nouveau moment historique du rugby français, avec la première victoire mondiale de la France dans les HSBC SVNS Series. Un véritable exploit, pour un joueur qui une semaine avant réalisait l’une des prestations individuelles les plus impressionnantes en finale de la Champions Cup, avec le Stade Toulousain.

Si certains avaient encore des doutes, Antoine Dupont les a sans aucun doute balayés. Le Français de 27 ans était déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs à XV depuis plusieurs années, mais son passage à 7 semble avoir définitivement écrit sa légende.

« Dupont a complètement bluffé tous les médias présents »

Tout simplement monstrueux, le nom d'Antoine Dupont est sur toutes les lèvres depuis la fin du tournoi final des HSBC SVNS Series à Madrid. Et ce n’est pas con compatriote Jean-Baptiste Gobelet qui va faire retomber la hype ! « Comment ne pas parler du phénomène Dupont. Il a complètement bluffé tous les médias présents. Il a tout simplement été stratosphérique sur ce Gran Final du Madrid SVNS, excellent offensivement et défensivement. J’ai pu discuter avec ses adversaires argentins en finale qui étaient surpris de l’impact physique du meilleur rookie de la saison » a expliqué l’ancien international à 7, d’après RugbyPass .

« Les caméras du monde entier étaient rivées sur le phénomène français »