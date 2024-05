Jeux Olympiques 2024 : Le verdict tombe pour Griezmann !

Axel Cornic

Rarement comme cette année les Jeux Olympiques auront attiré autant de footballeurs professionnels. C’est évidemment plus le cas pour les Français, qui veulent tous être à Paris cet été, mais devront tout de même jongler entre l’Euro et la reprise d’une saison qui s’annonce très chargée avec la nouvelle version de la Ligue des Champions et la Coupe du monde des clubs. Et certains ne pourront pas y être...

Depuis plusieurs années déjà, Kylian Mbappé clame haut et fort vouloir disputer les Jeux Olympiques 2024, qui se disputeront du 26 juillet au 11 aout prochain. Il n’est pas le seul, puisque de nombreux autres joueurs français ont émis ce souhait et c’est le cas d’Antoine Griezmann, l’autre grand leader de l’équipe de France de Didier Deschamps.

« Que pense Deschamps de mon envie de faire les JO ? Il en pense que faire l’Euro et les JO, ça fatigue énormément »

Encore tout récemment en conférence de presse, la star de l’Atlético de Madrid a encore une fois évoqué ce sujet assez délicat. « Mon envie est toujours la même : faire les JO. Ça serait un rêve. Mais après c’est le club qui décide. Pour l’instant, ils ne sont pas trop pour » a déclaré Griezmann, avant d’évoquer le point de vue de son sélectionneur. « Que pense Deschamps de mon envie de faire les JO ? Il en pense que faire l’Euro et les JO, ça fatigue énormément. Mais lui ne peut rien décider. Il peut juste donner son avis ».

Griezmann ne devrait pas être à Paris