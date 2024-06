JO 2024 : Antoine Dupont fait déjà des jaloux !

Axel Cornic

Certains avaient des inquiétudes, mais Antoine Dupont a plus que réussi son passage à 7. Il a en effet mené l’équipe de France vers une première médaille d’or depuis 2005 et a récemment remporté la finale des HSBC SVNS Series à Madrid, raflant au passage le titre de Rookie de la saison. Tous les quinzistes n’ont toutefois pas connu son succès…

Antoine Dupont est inarrêtable ! Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète à XV, le demi de mêlée n’a mis que quelques rencontres pour mettre d’accord les spécialistes du 7. Ils sont unanimes : le Français est l’une des grandes révélations de cette saison 2023/2024 et avec lui, les Bleus semblent bien être l’un des favoris pour la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

« J’ai beaucoup regardé Dupont avec Toulouse et avec le rugby à sept »

Les autres stars du XV qui ont tenté l’aventure, n’ont pas eu le même succès qu’Antoine Dupont et c’est le cas d’Hugo Keenan, qui est lui un septiste de formation qui a connu ensuite le succès à XV. « J’ai beaucoup regardé Dupont avec Toulouse et avec le rugby à sept » a expliqué en conférence de presse l’Irlandais, qui avait perdu face au Français le week-end dernier en finale de la Champions Cup entre Leinster et le Stade Toulousain (22-31). « Il a évidemment été brillant le week-end dernier avec Toulouse, et nous avons échangé quelques mots après le match, ainsi que dans le couloir de l’hôtel pendant la semaine, en nous souhaitant mutuellement bonne chance ».

Le flop Michael Hooper