Rugby : Nouveau sacre historique pour Antoine Dupont !

Arnaud De Kanel

Antoine Dupont entre encore un peu plus dans l'histoire du rugby ! Dimanche, le demi de mêlée du Stade Toulousain a brillé dans sa nouvelle discipline, le rugby à 7. Il a grandement contribué au premier titre planétaire de l'équipe de France en faisant chuter l'Argentine à Madrid.

Champion d'Europe avec le Stade Toulousain la semaine dernière, Antoine Dupont a remporté un nouveau trophée ce dimanche. Cette fois-ci, il l'a fait avec une nouvelle équipe qu'il a découvert en début d'année, à savoir l'équipe de France de rugby à 7. Et ce titre est tout simplement historique.

Rugby : La France retrouve un Dupont «hors-norme» https://t.co/iDfQA8NpQV pic.twitter.com/FzisNfzC2i — le10sport (@le10sport) May 30, 2024

Un premier titre planétaire pour le rugby à 7 français

Ce week-end avaient lieu la grande finale des World Series Sevens à Madrid. Et Antoine Dupont était bien présent avec ses nouveaux coéquipiers, une semaine après avoir remporté la Champions Cup. Il s'est encore montré à son avantage, notamment en demi-finale. Opposés à la meilleur nation du circuit en finale, l'Argentine, les Bleus ont réalisé le match parfait et ont donc remporté le premier titre planétaire de l'heure histoire. De bonne augure avant l'objectif principal : les JO de Paris 2024.

«On mérite notre place et notre titre»