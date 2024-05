Rugby : Boudjellal réclame un test ADN pour Dupont !

Axel Cornic

Antoine Dupont a de nouveau réalisé une prestation incroyable en finale de la Champions Cup, pour mener le Stade Toulousain vers la victoire sur le Leinster et surtout, vers sa sixième étoile. De quoi en émerveiller plus d’un et notamment Mourad Boudjellal, qui reste perplexe devant le talent sans limite du demi de mêlée de 27 ans.

Super Dupont a encore frappé. Tout le monde craignait une nouvelle désillusion face au Leinster, surtout après les deux gifles des précédentes rencontres (40-17 et 41-22). Mais Antoine Dupont a mis sa cape et a sauvé la situation, offrant au Stade Toulousain son sixième titre dans la compétition, ancienne européenne et désormais ouvertes aux provinces d’Afrique du Sud.

Top 14 : Le vestiaire de Montpellier contre Laporte ? https://t.co/D84rrWk3Xz pic.twitter.com/wcs5AxPUdV — le10sport (@le10sport) May 28, 2024

« Toulouse c’est le Real Madrid, car ils gagnent des Coupes d’Europe »

Dans sa vidéo hebdomadaire sur Eurosport , Mourad Boudjellal n’a évidemment pas tari d’éloges au sujet de la prestation du Stade Toulousain et surtout, d’Antoine Dupont. « On ne va pas se mentir, Toulouse c’est le PSG du rugby pour la France. Pour l’Europe, c’est plutôt le Real Madrid car ils gagnent des Coupes d’Europe » a expliqué l’ancien président du RCT.

« Je veux un test ADN d’Antoine Dupont car je veux la preuve que ce mec est humain »