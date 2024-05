Rugby : Coup historique, Ntamack se lâche totalement !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Stade Toulousain sur le toit de l'Europe. La formation d'Ugo Mola a remporté la sixième Coupe d'Europe après prolongation face à une équipe du Leinster combative. Après le coup de sifflet final, Romain Ntamack avait bien évidemment le sourire. Selon lui, la solidarité du groupe toulousain a été l'une des clés de ce match.

Le Stade Toulousain, six magique. Après 1996, 2003, 2005, 2010 et 2021, le club entraîné par Ugo Mola a remporté une nouvelle Coupe d'Europe à Londres en battant le Leinster au terme des prolongations (31-22). La formation est passé par toutes les émotions, notamment par l’inquiétude lorsque Richie Arnold a écopé d'un carton rouge en fin de rencontre. Mais avec ses armes, le Stade Toulousain a serré les dents, pour contenir les assauts de la formation irlandaise, qui échoue de peu.

Ntamack savoure après la victoire de son équipe

Après la rencontre, Romain Ntamack n'en revenait pas. Le scénario a été dur, mais rend la victoire encore plus belle. « Je n’ai pas les mots, on a été réduit à 14 durant les prolongations, c’est un scénario pas évident pour nous. Mais on a été solidaire tout le match, on n’a jamais lâché. Ça nous a permis de tenir jusqu’à la fin. Il fallait essayer de marquer les premiers durant la prolongation. Ils ont aussi pris un carton qui nous fait du bien. C’était un grand moment aujourd’hui » a confié l'international français au micro de beIN SPORTS.

« La défense nous fait gagner aujourd’hui »