Rugby : Le Stade Toulousain veut briser la malédiction !

Axel Cornic

Le Stade Toulousain s’apprête à affronter le plus gros défi de sa saison, avec la finale de Champions Cup face au Leinster. Car s’ils semblent invincibles, Thibaud Flament et ses coéquipiers restent sur quatre défaites consécutives face à l’ogre irlandais, qui après avoir échoué plusieurs fois semblé décidé à s’asseoir sur le trône.

On ne pouvait pas rêver de meilleure affiche. Recordman de titres en Coupe d’Europe (5 titres), qui est désormais devenue la Champions Cup, le Stade Toulousain affronte son dauphin le Leinster, qui est juste derrière dans l’histoire de la compétition (4 titres). Gagner pourrait permettre aux Toulousain d’asseoir leur suprématie, mais la tâche s’annonce extrêmement compliquée.

Antoine Dupont : «Un immense défi» se dresse face à lui ! https://t.co/sPwrAPMahu pic.twitter.com/PcA45FjeV5 — le10sport (@le10sport) May 22, 2024

« On croit en nous et on a envie d'évacuer un peu ces mauvais souvenirs qu'on a pu connaître contre eux »

Car le Leinster est tout simplement l’équipe la plus forte du Vieux Continent, sur les trois dernières années. Mais surtout, les Irlandais restent sur quatre victoires face au Stade Toulousain ! « Ce sont toujours des matchs qui sont compliqués à jouer contre eux. On a forcément envie de gagner cette finale, donc ça va être un match vraiment, vraiment accroché. On croit en nous et on a envie d'évacuer un peu ces mauvais souvenirs qu'on a pu connaître contre eux » a expliqué le deuxième-ligne international Thibaud Flament, au micro de RMC Sport .

« On croit vraiment en nous, en nos chances »