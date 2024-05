Champions Cup : «A part un très grand Leinster, personne ne peut battre Toulouse aujourd’hui»

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

L’ancien deuxième-ligne international David Gérard connaît parfaitement le Stade Toulousain et le Leinster, les deux ogres du rugby européens qui s’affrontent ce samedi (15h45) en finale de la Champions Cup. L’actuel sélectionneur de la Roumanie reste persuadé que, cette fois, les Toulousains vont terrasser leur chat noir.

David, cette équipe du Leinster est-elle aussi forte que les années précédentes ?

Non. Simplement parce qu’il n’y a plus Jonathan Sexton. Son départ, ni l’Irlande ni le Leinster ne s’en est remis. Il faut qu’ils trouvent des solutions. Ils en ont, avec le jeune Sam Pendergast, qui est très bon. Mais aujourd’hui, il faut reconstruire. Il y a un avant et un après Sexton. Et l’après-Sexton est beaucoup plus compliqué.



Pourquoi jusqu’à présent le Leinster est la bête noire du Stade Toulousain ?

Peut-être parce que c’est une équipe qui ressemble à Toulouse parce qu’elle est composée uniquement d’internationaux. Ce sont des garçons qui ont une capacité d’adaptation du haut-niveau, qui sont habitués à jouer ensemble avec l’Irlande. Pour moi, ce sont deux frères jumeaux qui se rencontrent, avec deux visions différentes du rugby, mais avec le même niveau d’exigence.



Mais pourquoi, contrairement à La Rochelle, Toulouse n’arrive pas à les battre ?

La Rochelle a réussi parce qu’ils se sont adaptés, ils ont trouvé des solutions, et peut-être que la présence de Ronan O’Gara dans le staff rochelais a pesé. Il a joué contre le Leinster toute sa carrière. Il a une capacité de compréhension de cette équipe beaucoup plus élevée que nous les Français qui ne jouons contre eux qu’une fois de temps en temps.



Quelles seront les clefs du match ?

La clef, ce sera la possession de balle. Pour moi cela va être un match de possession. L’équipe qui va avoir le ballon a de grande chance de remporter la partie. Celle qui aura la main sur le ballon, qui va imposer son jeu, va avoir les plus grandes chances de remporter ce match. Parce que ce sont deux styles de rugby différents mais en termes offensif, il y a ce qui se fait de mieux du côté latin et du côté saxon. Côte latin à Toulouse avec du jeu de mouvement, du jeu debout, des passes, des off-loads, de la continuité. Et de l’autre un jeu très ordonné, très structuré, très répétitif, mais à partir du moment où le Leinster tient le ballon, ils sont difficiles à battre.

Antoine Dupont : «Un immense défi» se dresse face à lui ! https://t.co/sPwrAPMahu pic.twitter.com/PcA45FjeV5 — le10sport (@le10sport) May 22, 2024

« Les Toulousains ont appris de leurs erreurs »

Toulouse face au Leinster, c’est comme France-Irlande ?

Complétement ! C’est un France-Irlande. Et même si le jeu de l’équipe de France n’est pas vraiment celui de Toulouse, le jeu du Leinster en revanche est complétement celui de l’Irlande. C’est le même système. Donc oui, c’est comme un France-Irlande mais avec une équipe de France un peu différente avec un jeu beaucoup plus basé sur la continuité et le volume.



Pourquoi le Stade Toulousain va l’emporter cette fois-ci ?

Parce qu’ils ont appris. Et parce que la gestion de l’effectif est juste excellente depuis quelques mois. Autant dans le passé, elle a pu être décrié, autant là, si quelqu’un trouve quelque chose à redire sur la gestion des joueurs, c’est vraiment qu’il en veut au Stade Toulousain. Parce que Ugo Mola et son staff ont été très bons. Les Toulousains arrivent avec un effectif pratiquement au complet. Il n’y a que Anthony Jelonch qui sera absent. Mais quand on voit la troisième ligne qui joue, c’est compliqué d’avoir une place. Le Stade arrive en pleine bourre avec des joueurs à 100%. Je me dis que c’est le moment. Ils ont appris de leurs erreurs, ce sont des compétiteurs. Ils vont vouloir écraser le chat noir.



On parle même d'une génération exceptionnelle qui, à part peut-être par le Leinster, semble difficilement battable…

Oui, je suis du même avis. Aujourd’hui je ne vois pas qui peut les arrêter quand ils jouent à leur meilleur niveau. Je ne dis pas ça pour les glorifier. C’est juste des faits rugbystiques. Hormis le Leinster, mais un grand Leinster, je ne vois pas qui peut aujourd’hui les battre. Mais si le Leinster fait le même match qu’ils ont fait en demi-finale, cela ne suffira pas.