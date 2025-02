Kylian Mbappé : Le PSG fait une annonce !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Repositionné en tant que numéro 9 par Luis Enrique, Ousmane Dembélé cartonne dans ce rôle depuis le début de l’année 2025 et empile les buts. Interrogé sur la comparaison avec Kylian Mbappé qui a été moins décisif que lui ces dernières semaines, l’attaquant du PSG a fait une grande annonce pour défendre son compatriote français.

Proche de Kylian Mbappé en équipe de France ainsi que la saison dernière lorsqu’ils évoluaient ensemble au PSG, Ousmane Dembélé ne manque jamais une occasion de défendre son ami. Mardi soir, l’ancien Rennais a inscrit un nouveau doublé contre Brest en Ligue des Champions (3-0), portant son total de buts à 15 depuis le début de l’année 2025 et son repositionnement en tant qu’attaquant axial au PSG.

Dembélé cartonne en 9

Interrogé au micro de Canal + après la rencontre, Dembélé a évoqué cette nouvelle performance décisive en 9 avec le PSG : « Comme je l’ai dit, je suis positionné plus vers un numéro 9. J’ai moins de courses à faire et je suis plus lucide devant le but. On me sert aussi très très bien. Il y a des buts que j’ai mis où je n’ai plus qu’à la pousser au fond au Bradley et Désiré ont fait pratiquement tout le travail. Je me place bien, j’ai plus qu’à finir », lâche l’attaquant parisien.

Dembélé défend Mbappé

Interrogé ensuite sur sa redoutable efficacité qui impressionne plus que celle de Kylian Mbappé au Real Madrid, Dembélé fait une annonce : « Plus de buts que Mbappé en 2025 ? Oui, mais on connaît Kylian Mbappé et je suis sûr qu’il va marquer encore plusieurs buts cette saison ». Affaire à suivre…