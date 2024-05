Clash avec Alldritt : Les explications de Jalibert

Arnaud De Kanel

Matthieu Jalibert s'est exprimé sur la controverse entourant le match entre l'UBB et le Stade Rochelais (34-14). Lors de cette rencontre, l'ouvreur bordelais avait fait l'objet de nombreuses discussions en raison d'un geste de chambrage jugé inapproprié envers Grégory Alldritt, son adversaire sur le terrain ce jour-là, mais aussi son capitaine avec le XV de France. Le joueur de l'UBB a donc livré ses explications pour calmer la situation.

Matthieu Jalibert, qui occupait le poste de numéro 10 lors de la dernière Coupe du Monde et du dernier Tournoi des 6 Nations, a commis un geste controversé avec son club de l'UBB. Lors d'un match face au Stade Rochelais, Jalibert a été aperçu en train de donner une légère tape derrière la tête de Grégory Alldritt, un geste perçu comme déplacé par certains observateurs. Cet incident a provoqué des remous et des discussions au sein de la communauté du rugby français et un clash était soupçonné entre les deux joueurs. Mercredi dernier, Jalibert s'est donc rendu sur le plateau du Super Moscato Show afin de donner sa version.



«Je regrette un peu mon geste sur Greg»

« C'est quelque chose à ne pas faire. Je regrette un peu mon geste sur Greg, c'est quelqu'un que j'apprécie et qui ne mérite pas qu'on lui fasse ça. Mais parfois dans le sport, il y a un peu de tension, d'euphorie, et je me suis laissé emporter par mes émotions », a déploré l'ouvreur de l'UBB sur RMC . Il n'a d'ailleurs pas manqué de s'excuser auprès de Grégory Alldritt.

«Je ne pense pas qu'il m'en veuille»