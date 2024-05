Rugby : Les instances ont tranché, la "loi Antoine Dupont" c'est terminé

Axel Cornic

World Rugby a annoncé des nouveaux changements de règles, qui seront actif à partir du 1er juillet prochain. Ils concernent notamment ce qu’on a souvent appelé « loi Dupont », inspirée de l’ancien capitaine du XV de France et qui a beaucoup fait parler cet hiver lors du Tournoi des 6 Nations.

Certains pensent qu’un véritable crack se mesure aux changements qu’il peut apporter dans a discipline. Et Antoine Dupont en est un, puisqu’il eut se targuer d’avoir une loi à son nom. La « loi Dupont » est en effet un système assez simple popularisé par le demi de mêlée français, qui consiste à remettre en jeu des coéquipiers en position de hors-jeu sur un coup de pied, quand un adversaire avance avec le ballon ou fait une passe.

World Rugby change tout !

Cette règle avait énormément fait parler lors du dernier 6 Nations et notamment à l’occasion de la rencontre entre la France et l’Ecosse (16-20). Un grand nom de l’arbitrage avait d’ailleurs pris la parole après ce match, réclamant des changements de la part de World Rugby pour éviter des situations assez grotesques où les joueurs s’arrêtaient quasiment de jouer. « Le rugby a besoin de plus d’espace et il ne faut pas s’étonner si cette règle n’est pas modifiée dans un avenir proche. Je pense qu’elle devrait l’être » avait expliqué l’ancien arbitre anglais Wayne Barnes, dans une tribune publiée dans The Telegraph .

La fin de la « loi Dupont »