Rugby : Révolution annoncée, Fabien Galthié monte au créneau

Dans une décision qui pourrait remodeler les règles du rugby moderne, World Rugby a révélé son intention d'instaurer une phase de tests concernant le carton rouge de 20 minutes, à partir de cet été. Cette initiative vise à renforcer les sanctions contre les actes répréhensibles sur le terrain, en les assortissant d'une peine automatique d'au moins deux semaines en cas de jeu déloyal. Une révolution à laquelle s'oppose le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié.

Le carton rouge de 20 minutes est le sujet du moment dans le monde du rugby. World Rugby a annoncé qu'il sera testé à partir de cet été. Membre de la commission haute performance au sein de l'instance, Fabien Galthié est contre cette idée. Pour le sélectionneur du XV de France, il faut conserver le rouge définitif.



«Je suis contre le carton rouge de vingt minutes»

« On a senti et on sent bien une divergence forte entre le Sud, favorable à cette réforme, et le Nord. Il y avait un désaccord total. Les arbitres ne se sont pas mouillés, j'ai le souvenir que Conrad Smith me semblait favorable, au contraire de l'Écossais John Jeffrey, clairement hostile. Moi, je suis contre le carton rouge de vingt minutes et je m'étais engagé pour le maintien du carton rouge définitif », a déclaré Fabien Galthié dans un entretien accordé à L'Equipe , avant d'ajouter.

«On s'arrête là, ça suffit»