Antoine Dupont : Un secret révélé par le Stade Toulousain ?

Thibault Morlain

Ce dimanche, le Stade Toulousain a validé son ticket pour la finale de la Champions Cup, s'imposant face aux Harlequins. Une rencontre durant laquelle Antoine Dupont a brillé, se montrant décisif. Après le match, la star du rugby français s'est d'ailleurs présentée en conférence de presse, l'occasion pour Antoine Dupont de faire admirer son aisance au moment de parler dans la langue de Shakespeare. De quoi alors amuser son entraîneur, Ugo Mola.

Présent en conférence de presse après la victoire du Stade Toulousain ce dimanche, Antoine Dupont s'est notamment confié sur l'adversaire du jour, les Harlequins. « On les connaît, ils jouent très bien, ils envoient beaucoup de jeu partout sur le terrain et quand ils jouent comme ça, c’est très dur de défendre, notamment en seconde mi-temps. C’était important de gérer la fin de match, nous l’avons fait mais c’était très dur », a notamment répondu le demi de mêlée du XV de France. Et Antoine Dupont a d'ailleurs fait tout cela... en anglais. S'exprimer dans la langue de Shakespeare n'a donc pas été un problème pour le Français. Cela cacherait-il alors un secret ?

Rugby : Dupont et Toulouse face à leur pire cauchemar ! https://t.co/Amf2TWIMy4 pic.twitter.com/tZg0OD29hT — le10sport (@le10sport) May 6, 2024

« Il prend des cours en cachette »

Pour Antoine Dupont, parler en anglais n'a donc pas été un problème. Ce qui a d'ailleurs bien amuser l'entraîneur du Stade Toulousain, Ugo Mola. Rapporté par Le Figaro , ce dernier a ironisé sur la situation, expliquant que Dupont prenait des cours d'anglais en secret : « Il prend des cours en cachette, c'est sûr ! ».

« Il y aura un heureux et un déçu »