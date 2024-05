Rugby : Dupont et Toulouse face à leur pire cauchemar !

Axel Cornic

Avec sa victoire sur les Harlequins ce dimanche (38-26), le Stade Toulousain va disputer la finale de la Champions Cup à la fin du mois de mai, face au Leinster. Une affiche de gala entre peut-être les deux meilleurs club au monde en ce moment, avec les Irlandais quoi ont toutefois un léger avantage sur Antoine Dupont et ses coéquipiers.

Double tenant du titre, le Stade Rochelais ne va pas viser un triplé. Les hommes de Ronan O’Gara ont été éliminés par leur pires ennemis du Leinster en quart de finale (40-13), alors qu’ils les avaient battus lors des deux dernières finales. Mais on pourra compter sur un autre club pour représenter la France en finale et ainsi venger les Rochelais !

XV de France : La nouvelle star du Top 14 veut plomber Galthié ! https://t.co/s5luO2tM1Z pic.twitter.com/KoAZkk3z83 — le10sport (@le10sport) May 5, 2024

Toulouse en finale

Le Stade Toulousain s’est en effet qualifié aux dépens des Harlequins ce dimanche, grâce notamment à un grand Antoine Dupont auteur d’un doublé. Véritable rouleau compresseur et recordman des victoires dans la compétition européenne, Toulouse peut donc viser un sixième titre qui lui échappe depuis quelques années. Mais ça sera loin d’être simple…

Le Leinster grand favori ?

Car le 25 mai prochain au Tottenham Hotspurs Stadium de Londres, les Toulousain retrouveront en face d’eux le Leinster, l’autre ogre qui détruit tout su son passage cette saison. Et ce n’est pas une bonne nouvelle, puisque la province irlandaise est tout simplement la bête noire du Stade Toulousain ! En quatorze confrontations depuis 1997, ils n’ont en effet connu la victoire que 6 fois et restent surtout sur une série de quatre défaites d’affilée, dont deux énormes claques lors des demi-finales des deux précédentes éditions (40-17 et 41-22).

« On reste sur deux défaites en demi-finales, lourdes et frustrantes, contre eux »