Top 14 : Surprise, l’UBB se déplace pour l’OM !

Jean de Teyssière

L'une des plus fortes rivalités du football français, opposant l'OM et les Girondins de Bordeaux, ne s'applique visiblement pas au rugby. Alors que l'OM affrontait l'Atalanta Bergame au stade Vélodrome en demi-finale de la Ligue Europa, trois joueurs de l'UBB, Nans Ducuing, Maxime Lucu et Alban Roussel, étaient présents dans le virage sud pour encourager les hommes de Jean-Louis Gasset.

L'OM jouait l'un des matchs les plus importants de sa saison ce jeudi, en demi-finale de la Ligue Europa. Face à l'Atalanta Bergame, les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang ont souffert en début de partie, marqué par le but de Gianluca Scamacca à la 11ème minute. Les Marseillais n'ont pas eu le temps de douter avec l'égalisation rapide de Chancel Mbemba à la 20ème minute. La suite du match a été à sens unique avec des joueurs marseillais portés par leur public qui se sont procuré les meilleures occasions du match. Le match nul reste frustrant mais laisse au moins l'OM dans une bonne posture avant le match retour jeudi prochain.

L'OM fait match nul face à l'Atalanta

Nans Ducuing, Alban Roussel et Maxime Lucu discrètement infiltrés au Vélodrome hier pour supporter l'Olympique de Marseille ⚽🔥#TOP14 🎥 @NansDucuing pic.twitter.com/GYQGSn3F6V — TOP 14 Rugby (@top14rugby) May 3, 2024

Trois joueurs de l'UBB au soutien

Si le stade Vélodrome faisait autant de bruit jeudi soir, c'est peut-être un peu grâce à trois rugbymans de l'UBB. Dans une vidéo publiée sur le compte Instagram de Nans Ducuing et relayée sur les réseaux sociaux du Top 14, on l'y voit accompagné de Maxime Lucu et Alban Roussel en train de s'époumoner dans le virage sud. Déguisés à l'aide de perruques et lunettes de soleil, les discrets joueurs bordelais ont eu l'air de passer un excellent moment.