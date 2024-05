Rugby : Dupont lance déjà le choc face à son pire cauchemar !

Axel Cornic

Vainqueur des Harlequins en demi-finale (38-26), le Stade Toulousain va disputer la finale de la Champions Cup le 25 mai prochain, au Tottenham Hotspurs Stadium de Londres. Une occasion pour Antoie Dupont et ses coéquipiers de décrocher un 6e titre dans la compétition, même si en face il y aura les inarrêtable irlandais du Leinster.

Il y aura encore un club français en finale de la Champions Cup. Après La Rochelle lors des deux dernières éditions, ce sera le Stade Toulousain qui portera les couleurs du Top 14, avec la possibilité de s’installer définitivement comme le plus grand club de la compétition.





« C’est un objectif important pour le club, le staff et les joueurs »

Les Toulousains détiennent déjà le plus grand nombre de titres en Champions Cup (anciennement Coupe d’Europe ou H Cup), avec 5 victoires. Star du club, Antoine Dupont sait bien que cette compétition a quelque chose de spécial. « Tu le ressens quand tu t’engages avec le Stade Toulousain. Quand les premiers matchs européens arrivent, tu sens l’engouement monter auprès des supporteurs et que c’est un objectif important pour le club, le staff et les joueurs » a expliqué la star du rugby français, lors d’un entretien accordé à RugbyPassTV .

« On a tous envie de laisser notre nom inscrit dans l’histoire du club »