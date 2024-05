Top 14 : Le Stade Toulousain s’enflamme pour Dupont

Arnaud De Kanel

Antoine Dupont est définitivement entré dans une autre dimension depuis la Coupe du monde. Le demi de mêlée du Stade Toulousain est même en très grande forme ces derniers temps, lui qui a inscrit deux essais face aux Harlequins. Mathis Castro-Ferreira le côtoie tous les jours à l'entrainement et il en dit le plus grand bien.

Le Stade Toulousain est une fabrique à talents. Cette saison, c'est Mathis Castro-Ferreira qui tire particulièrement son épingle du jeu. Avant d'affronter les Harlequins dimanche, le troisième ligne s'est présenté en conférence de presse et il a notamment raconté son intégration dans ce groupe rempli de stars. L'occasion pour lui d'évoquer, entre autres, Antoine Dupont.



«C’est l’idole de tous les jeunes supporters je pense»

Le jeune toulousain de 20 ans admire son ainé, son idole. « Comment ne pas dire Antoine (Dupont) déjà… C’est l’idole de tous les jeunes supporters je pense. À mon poste, je dirais François (Cros) et Anthony (Jelonch) quand il est arrivé. Je peux vous dire que lors de mon premier entraînement avec tous ces mecs, je me suis laissé faire (rires). Je n’avais pas envie de blesser une des stars et de m’en vouloir pendant longtemps. Ma chambre était pleine de posters que j’avais fait dédicacer par les joueurs et aujourd’hui je joue avec eux. C’est énorme », a déclaré Mathis Castro-Ferreira dans des propos relayés par Rugbyrama . Il a également été impressionné par d'autre de ses coéquipiers.

«Tu ne peux pas te permettre de passer à côté»