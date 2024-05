3 choses interdites : Des règles importantes du rugby changées en juillet

Axel Cornic

Sport en éternelle évolution, le rugby va connaitre encore quelques changements dans les prochains mois, puisque World Rugby a annoncé vouloir instaurer des nouvelles règles. Le but serait d’offrir un meilleur spectacle aux fans et donc essayer de populariser encore plus le rugby, mais également d’augmenter la protection autour des acteurs du jeu.

Contrairement à d’autres disciplines, le rugby n’a jamais eu de mal à se remettre en question. On ne compte plus les changements qui ont changé un jeu qui n’a désormais que très peu à voir avec celui pratiqué dans les années ‘90 ou encore au début des années 2000. Et ce n’est pas fini, puisque des nouvelles règles arrivent.

World Rugby annonce des nouvelles règles

World Rugby a en effet annoncé dans un communiqué travailler à « améliorer l’aspect divertissant du sport pour attirer de nouveaux publics et favoriser son développement […] auprès d’un public plus large et plus jeune en introduisant des innovations sur le terrain et en repensant la manière dont le sport est présenté à travers une narration plus engageante ». Ainsi, des changements vont arriver dès le 1er juillet prochain dans ce plan qui est nommé Shape of the Game par l’organisme mondial, soit en français : La forme du jeu .

Qu’est-ce qui changera le 1er juillet ?