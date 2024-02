6 Nations - XV de France : Déjà la fin de la «loi Dupont» ?

Axel Cornic

La rencontre entre la France et l’Écosse, dans le cadre de la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations, fait couler énormément d’encre. Entre polémiques d’arbitrage, analyses tactiques et règles assez surprenantes, cette rencontre va encore alimenter les débats et c’est notamment le cas d’une loi assez spéciale portant le nom d’Antoine Dupont.

Nombreux ont dû s’interroger devant leur télévision, après l’heure de jeu du match entre la France et l’Écosse. Les deux équipes se sont en effet livrés un jeu de gagne terrain interminable en grande partie influencé par ce qu’on appelle communément la loi Dupont. Nommé en lien avec Antoine Dupont, puisqu’il a été le premier à la mettre en œuvre sur un terrain, elle stipule qu’un joueur à 10m du receveur doit rester immobile et ne peut reprendre mouvement que lorsque l’adversaire avec le ballon aura fait 5m ou qu’il aura fait une passe.

« Je pense que la loi Dupont devrait être retirée »

Plusieurs personnalités du rugby ont pointé du doigt cette règle assez étrange, qui en terme de spectacle a surtout le grand défaut d’annihiler les phases offensives et obliger les équipes à taper au pied. « Le rugby a besoin de plus d’espace et il ne faut pas s’étonner si cette règle n’est pas modifiée dans un avenir proche. Je pense qu’elle devrait l’être » a estimé l’ancien arbitre anglais Wayne Barnes, dans une tribune publiée dans The Telegraph .

