6 Nations : Il lance un avertissement au XV de France

Axel Cornic

Après la large défaite face à l’Irlande, cette deuxième rencontre face à l’Ecosse est déjà capitale pour le XV de France (samedi, 15h15). Surtout que les adversaires des Bleus, qui ont remporté leur premier match contre le Pays de Galles (26-27), semblent prêts pour le défi.

Le Grand Chelem est perdu, c’est sûr. Mais le XV de France peut encore espérer en un faux pas de l’Irlande, qui pourrait lui offrir une victoire inespérée dans le Tournoi des 6 Nations. Mais cela va passer par un périlleux déplacement à Murrayfield, pour affronter l’Ecosse.

XV de France : Humilié, Galthié déballe tout https://t.co/48HUlLFbp0 pic.twitter.com/FDYXvcU7cM — le10sport (@le10sport) February 8, 2024

« Nous nous préparons à affronter la meilleure version de la France »

Présent en conférence de presse, Grant Gilchrist a lancé les hostilités avec le XV de France, qui reste sur une victoire en 2023 au Stade de France (32-21). « Nous nous préparons à affronter la meilleure version d’eux et nous savons à quoi cela ressemble. Nous les avons joués trois fois au cours de l’année dernière et nous savons donc à quoi nous attendre » a expliqué le deuxième-ligne, d’après RugbyPass . « C’est une équipe que nous connaissons bien et contre laquelle nous avons obtenu de bons résultats. Nous savons aussi ce que c’est de ne pas réussir contre eux ».

« C’est un match que nous pouvons gagner »